Tavares, il derby deludente gli fa cambiare ruolo in casa Lazio? La situazione - Lazio News 24

Lazio, Sarri pensa a un nuovo ruolo per Tavares: idea mezzala per rilanciarlo

Dopo la pesante sconfitta nel derby contro la Roma, in casa Lazio è tempo di riflessioni e valutazioni, soprattutto sul piano tattico. Uno dei nomi finiti sotto la lente d’ingrandimento è quello di Nuno Tavares, esterno portoghese arrivato con grandi aspettative ma ancora alla ricerca di una vera identità all’interno dello scacchiere biancoceleste.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Maurizio Sarri starebbe seriamente considerando un cambio di ruolo per Tavares. Viste le evidenti difficoltà del giocatore in fase difensiva, l’allenatore della Lazio starebbe valutando l’ipotesi di avanzarlo a centrocampo, utilizzandolo come mezzala. Una soluzione non inedita, ispirata da un precedente illustre in casa biancoceleste: quello di Edy Reja, che trasformò Senad Lulic da esterno a mezzala, con ottimi risultati.

La possibile mossa avrebbe una doppia motivazione: da un lato, l’emergenza a centrocampo che sta limitando le rotazioni; dall’altro, la necessità di valorizzare un calciatore come Tavares, dotato di un’impressionante velocità e capacità di strappo, ma meno affidabile nei compiti di marcatura e copertura. In un centrocampo a tre, il portoghese potrebbe trovare più libertà di movimento e contribuire alla manovra offensiva senza essere troppo esposto in fase difensiva.

Il match contro il Genoa, in programma nei prossimi giorni, potrebbe essere l’occasione giusta per testare questa soluzione. La Lazio, dopo il ko nel derby, ha bisogno di risposte concrete e di rilanciare alcuni elementi della rosa che finora non hanno inciso. Trovare una nuova collocazione tattica per Tavares potrebbe trasformarsi in una risorsa preziosa, in un momento in cui le alternative scarseggiano e l’inventiva diventa necessaria.

Non è raro che le emergenze portino a intuizioni vincenti. E se il progetto Tavares-Lazio finora non ha convinto, un suo impiego da mezzala potrebbe rimescolare le carte e cambiare il corso della sua esperienza in biancoceleste. Tutto dipenderà dalla fiducia di Sarri e dalla risposta del giocatore sul campo. Ma una cosa è certa: alla Lazio, ogni dettaglio può fare la differenza, e il futuro di Tavares potrebbe essere molto diverso da quanto ci si aspettava al momento del suo arrivo.