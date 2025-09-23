Lazio, tensioni tra Tavares e la squadra: e c’è un clamoroso giallo. Il portoghese risentito per le critiche dei compagni, poi scompare dalla panchina

La tregua è finita. Domani la Lazio tornerà ad allenarsi a Formello dopo i due giorni di riposo concessi da Sarri, ma la rabbia post-derby è tutt’altro che smaltita. Sul banco degli imputati c’è un nome su tutti: Nuno Tavares. Non solo per l’errore tecnico, quel “dribbling folle” su Rensch che ha spalancato la porta al gol della Roma, ma per tutto ciò che ne è scaturito.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’errore del portoghese ha innescato una reazione a catena immediata e velenosa in campo. Il primo a esplodere è stato Mattia Zaccagni, che lo ha rimproverato con un durissimo e sprezzante: “Ma che fai?”. La risposta di Tavares, un invito ad andare a quel paese, ha acceso ulterior i polemiche. Subito dopo, anche i difensori Romagnoli e Gila, e persino il portiere Provedel, gli hanno rinfacciato la stessa colpa: non aver scaricato il pallone all’indietro per una gestione più sicura.

Isolato e colpevolizzato da tutti, Tavares si è mostrito stizzito, un atteggiamento che ha irritato ancora di più i compagni. La tensione è proseguita negli spogliatoi durante l’intervallo. Dopo un primo confronto di squadra, Sarri ha ufficializzato la sua bocciatura: fuori il portoghese, dentro Pellegrini.

Da quel momento, è nato un piccolo giallo. Tavares non si è più visto in panchina per il resto della partita. Le versioni sono discordanti e alimentano il caso: c’è chi sostiene abbia lasciato l’Olimpico in anticipo, chi assicura che abbia raggiunto i familiari in tribuna, e chi invece garantisce la sua presenza nello spogliatoio a fine gara. Un mistero che fotografa la frattura creata da un errore che, per la Lazio, è costato molto più di un gol.