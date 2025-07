Lazio: Dele-Bashiru e Tavares Sotto la Lente di Sarri, Segnali Incoraggianti - Lazio News 24

Lazio, questi due giocatori finiscono sulla lente d’ingrandimento. Ecco la situazione attuale



Nel primo test amichevole della Lazio, due giocatori in particolare sono stati gli “osservati speciali”: Nuno Tavares e Fisayo Dele-Bashiru, entrambi arrivati con il numero 17 e che, come sottolinea l’edizione romana de La Repubblica, “non hanno deluso le aspettative”. Il terzino portoghese, Tavares, ha messo in campo le sue solite doti offensive, dialogando spesso con Pedro e cercando anche l’inserimento. Ciò che ha colpito maggiormente Sarri è stata la sua attenzione nel mantenere la linea difensiva, evitando le azioni solitarie e le disattenzioni del passato, a dimostrazione di una maggiore applicazione tattica ai dettami del tecnico.

Anche la prova di Dele-Bashiru è stata giudicata buona. Sarri sta lavorando intensamente con il nigeriano, con l’obiettivo di “cucirgli addosso il vestito perfetto” per il suo 4-3-3. Il classe 2001 ha risposto presente, mostrando concentrazione in entrambe le fasi di gioco. Si è distinto per una spinta costante con la transizione offensiva, alla ricerca degli inserimenti per creare densità in area avversaria senza dare punti di riferimento. Una di queste azioni lo ha portato anche vicino al gol nel primo tempo. Inoltre, ha mostrato un buon pressing alto in fase di non possesso, il tutto senza lasciare spazi dietro e fornendo un appoggio costante a Cataldi.

Ciò rafforza l’idea che il ruolo di mezz’ala sembri essere quello più adatto a lui, come peraltro lo stesso Dele-Bashiru aveva dichiarato in un’intervista lo scorso novembre, in ritiro con la Nigeria: «Sono una mezz’ala a cui piace giocare con un mediano dietro». Detto, fatto: Sarri non si è fatto pregare e lo ha accontentato. Intanto, oggi è previsto il ritorno in gruppo di Patric e Zaccagni, assenti nell’amichevole di ieri, ma pronti a lavorare agli ordini del mister.