Lazio: Tavares e Dele-Bashiru, primi segnali di “Sarrismo” positivi nel test contro la Primavera

Lazio, buone le prime indicazioni per Tavares e Dele-Bashiru: i due stanno iniziando ad applicare le richieste di Maurizio Sarri

Il primo test amichevole della Lazio contro la sua Primavera, concluso con un 3-0, ha offerto a Maurizio Sarri l’opportunità di valutare da vicino il riadattamento di due giocatori “osservati speciali”: Nuno Tavares e Fisayo Dele-Bashiru. Entrambi sono scesi in campo nel primo tempo e, nonostante si trattasse di un “test materasso” come definito dal Corriere dello Sport, hanno fornito segnali confortanti di “sarristicità”.

Tavares, schierato come terzino, è apparso meno spericolato rispetto al passato ma comunque pungente nelle sue iniziative. Il portoghese, con il suo nuovo look (capigliatura afro e la scritta “Nuno” sulla maglia con il numero 17 di Ciro Immobile), è sembrato più “sintonizzato” sulla linea d’onda del Comandante, con tocchi veloci, uno-due e scambi rapidi. Ha iniziato la partita sfornando assist, il primo per Noslin (rovinato da un tiro poco preciso), e poi un cross per Castellanos, la cui conclusione di testa è stata parata da Bosi della Primavera.

Anche Dele-Bashiru ha mostrato segnali promettenti. Partito da mezzala sinistra, si è subito proposto alto in pressing, confermando una tendenza a salire che Sarri valuterà quanto concedere. Il nigeriano ha avuto anche un’occasionissima su assist di Noslin, infilandosi a destra e trovandosi davanti alla porta; il suo bel dribbling è stato però seguito da un tiro murato da Bordon. Entrambi i giocatori hanno mostrato una predisposizione ad assimilare i concetti sarriani, caratterizzati da giocate ragionate e tempi giusti di inserimento.