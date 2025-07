Lazio, scelte decisive per il tecnico Sarri: ecco i tagli in vista della nuova stagione

Lazio, arrivano le scelte decisive per il tecnico Maurizio Sarri: ecco i tagli in vista della nuova stagione, cinque nomi in bilico

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio noto per il suo calcio tattico e verticale, è già al lavoro per definire la rosa definitiva che affronterà la prossima stagione di Serie A. Attualmente, l’organico conta 27 elementi, due in più rispetto al limite imposto dal regolamento: massimo 25 giocatori, con una composizione precisa. Il club capitolino dovrà presentare 4 calciatori cresciuti nel proprio vivaio, 4 provenienti da settori giovanili italiani, 17 over 23 e un numero illimitato di under 23.

Struttura della rosa e nodi da sciogliere

Nel gruppo degli under 23 figura solo il centrocampista Reda Belahyane (classe 2004), prelevato dal Nizza. Per quanto riguarda i prodotti del vivaio, saranno Danilo Cataldi, centrocampista centrale e perno del gioco biancoceleste, e il giovane portiere Alessio Furlanetto a coprire due slot. Restano quindi da definire i 17 over 23, attualmente saliti a quota 19.

I nomi a rischio: Basic in uscita, incognite sugli esterni

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno dei due esclusi sarà con ogni probabilità Toma Basic, centrocampista croato classe ’96, che finora ha faticato a trovare spazio nelle rotazioni di Sarri. L’altra scelta sarà più complessa e potrebbe coinvolgere uno tra Samuel Gigot (difensore francese roccioso, ma reduce da problemi fisici), Elseid Hysaj (terzino albanese affidabile e veterano della Serie A), Matteo Cancellieri (attaccante esterno di rientro dal prestito all’Empoli) e Tijjani Noslin (attaccante olandese reduce da una stagione sottotono).

Amichevoli estive come banco di prova

Con ben cinque terzini in rosa e nessuna competizione europea all’orizzonte, la Lazio sarà costretta a sfoltire. Le prossime amichevoli estive saranno decisive per definire chi resterà nel progetto tecnico di Sarri. Tra ambizione, condizione fisica e adattabilità tattica, i quattro papabili al taglio dovranno convincere il Comandante, come viene soprannominato l’allenatore toscano, a puntare ancora su di loro.