Lazio, terminano i Summer Camp a Taormina e a Roma: ecco le ultime sugli allenamenti estivi organizzati dai capitolini

Lazio, il comunicato ufficiale della società biancoceleste sui Summer Camp! Ecco le ultime sugli aquilotti

La Lazio anche questa estate ha organizzato dei summer camp per intrattenere i giovani tifosi capitolini con dei tornei organizzati nientemeno che dalla loro squadra del cuore di Serie A. Tuttavia, come ogni cosa bella, hanno avuto una fine e questo vale sia per quelli organizzati a Roma che per quelli di Taormina. Ecco il comunicato del Club sul proprio sito ufficiale:

«Termina la prima settimana dei Lazio Summer Camp, moltissimi ragazzi sono stati protagonisti allo Stadio ‘Valerio Bacigalupo’ di Taormina e il Mancini Park Hotel di Roma. Gli aquilotti hanno vissuto una settimana intensa tra calcio e divertimento. Istruttori qualificati, del Settore Giovanile biancoceleste, hanno seguito le sedute di allenamento sul terreno di gioco. Non è mancato il consueto spirito di aggregazione tra tuffi in piscina, sfide di biliardino, ping pong e tantissime attività ludiche. Prosegue il ‘No Bulli’ fortemente voluto dalla Società Lazio, sia in Sicilia che a Roma, ci sono stati gli incontri formativi con lo Psicologo biancoceleste, il Dott. Vincenzo Chiavetta, si è affrontano il tema del bullismo e cyber bullismo per cercare di prevenire e contrastare un fenomeno sempre più dilagante. Un argomento importante che ha coinvolto con interesse tutti gli iscritti dai grandi ai piccoli. Alla fine del camp, a tutti i ragazzi iscritti sono stati rilasciati i consueti attestati di partecipazione e il riconoscimento ‘No Bulli’. Al Mancini Park Hotel non sono mancate visite inaspettate come quella di Federico Macheda, attaccante dal cuore biancoceleste e di Marco Nazzaro, capitano della Primavera della Lazio. Si conclude così la prima settimana del Lazio Summer Camp, da domani iniziano altri sette giorni dell’estate targata Lazio e questa volta si vola a Cascia per il Camp esclusivo Women` ed a Sperlonga/Fondi. Poche ore ed inizia la seconda settimana dei Lazio Summer Camp 2025.».