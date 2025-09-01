Lazio, stop al mercato in uscita: Samuel Gigot fuori a lungo per infortunio, le ultime

Lazio, stop al mercato in uscita: Samuel Gigot fuori a lungo per infortunio, tutti gli aggiornamenti sui biancocelesti

La Lazio sembra aver chiuso definitivamente il capitolo cessioni per questa sessione di calciomercato estivo. A meno di clamorosi colpi di scena, la società biancoceleste non effettuerà ulteriori operazioni in uscita fino alla chiusura ufficiale del mercato. L’unico giocatore che avrebbe potuto lasciare la Capitale era Samuel Gigot, difensore centrale francese classe 1993, arrivato in estate per rinforzare il reparto arretrato.

Secondo quanto emerso da fonti vicine al club, Gigot non lascerà Roma a causa di un serio problema fisico che lo ha condizionato per tutta la preparazione estiva. Il calciatore, ex Marsiglia e noto per la sua fisicità e abilità nel gioco aereo, soffre di un infortunio all’anca che richiederà un intervento chirurgico.

Operazione e tempi di recupero

L’operazione, già programmata, terrà il difensore lontano dai campi per un periodo prolungato. I tempi di recupero non sono ancora stati definiti con precisione, ma è certo che Gigot non sarà disponibile per diversi mesi. Una tegola pesante per Maurizio Sarri, allenatore toscano alla guida della Lazio dal 2021, che dovrà fare a meno di un elemento su cui contava per dare maggiore solidità alla retroguardia.

Le parole di Sarri

La conferma è arrivata direttamente dal tecnico nella conferenza stampa post-partita contro l’Hellas Verona. Rispondendo a una domanda sulla lista dei giocatori per la Serie A, Sarri ha dichiarato: “Chi verrà escluso? Un lungodegente, e dovrebbe essere Gigot. Non abbiamo certezze sul suo recupero.”

Queste parole sanciscono di fatto l’esclusione del difensore dalla lista ufficiale per il campionato, almeno fino alla sessione invernale di mercato, quando la situazione fisica del giocatore sarà rivalutata.

Impatto sul mercato e sulla rosa

L’infortunio di Gigot ha inevitabilmente congelato ogni ipotesi di cessione e costringerà la Lazio a fare affidamento sugli altri centrali a disposizione, come Alessio Romagnoli e Patric. La dirigenza, al momento, non sembra intenzionata a intervenire sul mercato per sostituirlo, puntando sulla profondità della rosa e sulla possibilità di adattare altri elementi in caso di emergenza.

Con il mercato in uscita ormai chiuso e l’organico definito, la Lazio si prepara ad affrontare la nuova stagione con l’obiettivo di confermare il piazzamento europeo e, se possibile, migliorare i risultati ottenuti lo scorso anno.