Lazio, l’Olimpico attende il ritorno alla vittoria: Sarri cerca il riscatto contro il Verona

Lazio, l’Olimpico attende il ritorno al successo: Sarri a caccia del riscatto contro il Verona nel prossimo match di Serie A

C’è un tabù da sfatare all’Olimpico. Non riguarda solo la Lazio, ma anche il suo ex tecnico Maurizio Sarri, allenatore toscano classe 1959, noto per il suo calcio offensivo e ragionato. Dopo un avvio di 2024 in chiaroscuro, i biancocelesti devono ritrovare il feeling con il successo casalingo, interrotto ormai da troppi mesi.

L’ultima vittoria interna di Sarri risale infatti al 14 febbraio 2024, serata memorabile di Champions League contro il Bayern Monaco di Thomas Tuchel, coronata da una prestazione impeccabile e da un successo che fece sognare la piazza. Da quel momento, però, il ruolino di marcia all’Olimpico ha registrato solo delusioni: sconfitte contro Bologna (1-2), Milan (0-1) e Udinese (1-2), oltre a un solo pareggio, lo 0-0 contro il Napoli guidato da Walter Mazzarri.

In campionato, l’ultimo successo casalingo risale addirittura al 14 gennaio 2024, quando la Lazio batté il Lecce (1-0) grazie a una rete di Ciro Immobile, capitano e simbolo del club, capace di incarnare la fame e la determinazione della tifoseria.

Domenica prossima, la sfida contro il Verona rappresenta un crocevia fondamentale. Gli scaligeri, allenati da Zanetti, arriveranno nella Capitale con l’obiettivo di strappare punti pesanti in chiave salvezza. Per la Lazio, invece, sarà l’occasione per archiviare mesi difficili e ritrovare entusiasmo davanti al proprio pubblico, che non ha mai smesso di sostenere la squadra.

Obiettivi e motivazioni

Per Sarri, tornare a vincere all’Olimpico significherebbe non solo interrompere un digiuno preoccupante, ma anche dare un segnale forte alla Serie A. Con la zona Europa ancora raggiungibile, ogni punto può fare la differenza. Ritrovare solidità difensiva, sfruttare la qualità di centrocampo e attacco e mantenere alta la concentrazione fino al triplice fischio saranno le chiavi per superare un avversario insidioso come il Verona.