Lazio, sponsor decisivo per il mercato: Lotito vuole 5 milioni a stagione. Ma l’accordo slitta, in corsa è entrato un terzo marchio

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, sta lavorando per concludere un accordo con un main sponsor che possa sbloccare la situazione di stallo sul mercato, causata dai vincoli imposti dalla Covisoc. Questo accordo è visto come un passo fondamentale per permettere alla squadra di operare con maggiore libertà durante la prossima finestra di trasferimenti.

All’inizio di agosto, le trattative erano in fase avanzata con due aziende straniere operanti nel settore delle Tech company, per un potenziale introito annuo di circa 6-7 milioni di euro. Tuttavia, secondo recenti indiscrezioni, un terzo marchio, che potrebbe aver avuto già in passato dei rapporti commerciali con il club, sarebbe entrato in lizza. Questo scenario allunga i tempi per una decisione definitiva.

L’obiettivo di Lotito era di definire l’affare prima dell’esordio stagionale contro il Como, ma la firma potrebbe slittare tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. L’intenzione è quella di siglare un contratto pluriennale che garantisca un incasso minimo di 5 milioni di euro a stagione. Un accordo di questo tipo, oltre a fornire liquidità immediata, rappresenterebbe una fonte di reddito stabile e duratura, permettendo alla Lazio di pianificare con maggiore sicurezza i prossimi movimenti di mercato.

La necessità di un main sponsor è diventata cruciale per la società biancoceleste, che a causa dei rigidi parametri finanziari non ha potuto effettuare acquisti significativi durante la sessione estiva. L’incasso derivante da un’operazione del genere permetterebbe di incrementare l’indice di liquidità e sbloccare le risorse necessarie per gli investimenti, rispondendo così alle richieste del tecnico Maurizio Sarri, che attende rinforzi per la sua rosa.

La conclusione di questa trattativa non solo migliorerebbe la situazione economica del club, ma invierebbe anche un segnale positivo ai tifosi, desiderosi di vedere la squadra competitiva e in grado di lottare per posizioni di vertice. L’esito di questo affare definirà in larga misura le strategie della Lazio per i prossimi mesi.