Lazio, smentita con una nota ufficiale la richiesta di fidejussione bancaria per il mercato di gennaio. Tutti i dettagli

La S.S. Lazio ha smentito ufficialmente, tramite una dichiarazione rilasciata ai microfoni dell’agenzia Adnkronos, una notizia pubblicata questa mattina da Il Messaggero. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, la società biancoceleste avrebbe manifestato l’intenzione di richiedere una fidejussione bancaria da circa 40 milioni di euro, con l’obiettivo di sbloccare le operazioni di mercato previste per la sessione invernale di gennaio.

La dirigenza laziale ha prontamente chiarito che non esiste alcuna trattativa o piano in corso per ottenere garanzie finanziarie di questo tipo. La smentita arriva in un momento delicato per il club, che sta pianificando le strategie per rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione. L’obiettivo è quello di consolidare la posizione in classifica e puntare a una qualificazione europea, dopo un avvio di campionato altalenante.

La smentita sulla fidejussione bancaria conferma la volontà della Lazio di mantenere una gestione economica prudente e sostenibile. Il presidente Claudio Lotito, da sempre attento ai bilanci, punta a operazioni mirate e compatibili con le risorse disponibili, evitando manovre rischiose che potrebbero compromettere la stabilità del club.

Con il mercato alle porte, i tifosi attendono sviluppi concreti, ma la linea della società sembra chiara: investimenti sì, ma solo se sostenibili e funzionali al progetto tecnico.

COMUNICATO – Fonti vicine alla S.S. LAZIO smentiscono all’Adnkronos le ricostruzioni apparse oggi sugli organi di stampa in merito a una presunta ricerca di fidejussioni bancarie per riaprire il mercato. Il Club biancoceleste non ha avviato né richiesto operazioni di questo tipo – né da 40 milioni né di altra entità – prosegue nel rispetto delle norme e secondo la programmazione già definita: sostenibilità, efficienza dei costi e valorizzazione della rosa. Eventuali valutazioni finanziarie di carattere ordinario, rientrano nella pianificazione aziendale e non sono collegate al mercato in entrata. Ogni aggiornamento verrà comunicato solo attraverso canali ufficiali e non tramite indiscrezioni.