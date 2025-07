Lazio: Jan-Carlo Simic Nel Mirino per la Difesa di Gennaio

Condividi via email

Lazio, la dirigenza al lavoro per il calciomercato invernale, una volta finito il blocco: in difesa piace Jan-Carlo Simic

La Lazio sta già guardando al futuro e, in particolare, al rafforzamento del reparto difensivo nella prossima finestra di mercato invernale. Tra gli obiettivi più concreti per la sessione di gennaio, come riportato da La Repubblica – edizione capitolina, c’è il giovane centrale Jan-Carlo Simic. Il ventenne, di nazionalità serba, è un profilo che sta attirando l’attenzione di numerose squadre europee grazie alle sue promettenti qualità.

Simic, che ha un passato nelle giovanili del Milan (dal 2022 al 2024) e attualmente milita nell’Anderlecht, è un difensore completo e moderno. Le sue caratteristiche includono una notevole velocità, una forza nel gioco aereo che lo rende pericoloso in entrambe le fasi del gioco, e una spiccata bravura nell’impostazione della manovra. Queste doti lo rendono un candidato ideale per il sistema di gioco di Maurizio Sarri, che predilige difensori capaci non solo di contrastare, ma anche di avviare l’azione dalle retrovie con precisione e visione di gioco.

La Lazio sta studiando da tempo il giocatore, monitorando attentamente la sua crescita e le sue prestazioni. L’interesse del club biancoceleste si sta concretizzando nella progettazione di un piano per inserirsi con decisione nella corsa per assicurarsi le sue prestazioni nella sessione invernale di mercato. Questo dimostra la volontà della società di continuare a investire su giovani talenti che possano integrarsi con la filosofia di gioco di Sarri e rispondere alle esigenze future della squadra, garantendo un ricambio generazionale e un costante innalzamento del livello tecnico-tattico del reparto difensivo.