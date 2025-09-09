Lazio, doppio appuntamento cruciale: Sassuolo e derby con la Roma infiammano l’attesa dei tifosi biancocelesti

La S.S. Lazio si prepara a vivere una settimana di fuoco, con due sfide che promettono emozioni e alta tensione. La prima tappa sarà la trasferta contro il Sassuolo di Fabio Grosso, in programma domenica alle ore 18 al Mapei Stadium. Dalle 10 di questa mattina è scattata la vendita dei biglietti per il settore ospiti: 4.000 posti disponibili, prezzo fissato a 35 euro, con possibilità di acquisto fino alle 19 di sabato. Un’occasione per i tifosi biancocelesti di sostenere la squadra di Maurizio Sarri, tecnico noto per il suo approccio tattico equilibrato e per la valorizzazione dei giovani talenti.

Parallelamente, cresce l’attesa per il derby della Capitale contro la Roma di Gasperini, tecnico giallorosso dal carattere grintoso e identitario. La stracittadina, valida per la quarta giornata di Serie A, si giocherà domenica 21 settembre alle 12.30 allo Stadio Olimpico. Secondo i dati riportati dal Corriere dello Sport, sono già stati venduti 20.000 biglietti per l’evento, portando il totale degli spettatori previsti a circa 45.000, includendo i 29.136 abbonati della stagione 2025-2026. Da questo numero vanno però sottratti circa 4.500 tifosi laziali appartenenti alle categorie Aquilotti, abbonati di Curva Maestrelli e Distinti Sud-Est, che non avranno accesso automatico alla gara.

Sul fronte giallorosso, la vendita dei biglietti per la Curva Sud – cuore pulsante del tifo romanista – è iniziata ieri alle 16, con circa 10.000 tagliandi già staccati. L’atmosfera si scalda di ora in ora: il derby non è solo una partita, ma un evento che coinvolge l’intera città, capace di fermare Roma e di regalare scenari da “cornice da museo”.

Per i tifosi, sarà una settimana di scelte: seguire la squadra in trasferta a Reggio Emilia o concentrarsi sull’appuntamento più atteso dell’anno. In ogni caso, la Lazio dovrà farsi trovare pronta, sia per conquistare punti preziosi in campionato, sia per affrontare la sfida che, a prescindere dalla classifica, vale una stagione.