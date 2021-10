Reina allena i riflessi: «Non fermatemi» – VIDEO

Il portiere della Lazio, vuole essere protagonista in questa stagione, lo dimostra il video postato sui social sull’allenamento sui riflessi

Ancora protagonista. Pepe Reina si sente ancora un ragazzino e lo dimostra in campo attraverso la sua agilità, vedi l’ultima prestazione nel derby, ma anche fuori il rettangolo verde con la sua allegria.

Per rimanere sempre competitivo, l’estremo difensore allena costantemente i suoi riflessi, come dimostra la Instagram Story postata. Un video che mostra il protiere mentre si allena nel cercare di prendere due palline, mentre è girato di spalle. Reina è carico, il Bologna, prossimo avversario in campionato, è avvisato.