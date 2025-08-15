Lazio seconda squadra più anziana della Serie A. Il Messaggero: «Eppure Fabiani diceva…». Solo l’Inter supera i biancocelesti

In una stagione che doveva segnare la ripartenza, la Lazio si ritrova a fare i conti con la propria carta d’identità. Il “progetto giovani”, annunciato dal ds Fabiani nell’estate del 2023, si è arenato tra un blocco del mercato e alcune scelte che non hanno dato i frutti sperati, costringendo il club a un’inversione di rotta strategica. A poco più di una settimana dal via del campionato, i numeri sono impietosi: con un’età media di 27,5 anni, la rosa biancoceleste è la seconda più “anziana” della Serie A, superata solo dall’Inter. Quello che solitamente non è considerato un vanto, Maurizio Sarri dovrà ora trasformarlo nel principale punto di forza della sua squadra.

Dopo la delusione di due settimi posti consecutivi, l’ultimo dei quali ha lasciato la Lazio fuori dalle coppe europee per la prima volta dopo nove anni, la strada per risalire la china non può che passare dall’esperienza e dalla leadership dei veterani. L’idea è quella di affidarsi a un leader carismatico per ogni reparto, un uomo capace di guidare il gruppo nei momenti di difficoltà. Sarà una Lazio di guerrieri esperti, chiamati a dimostrare che l’età è solo un numero e che la fame di vittorie non svanisce con il tempo.

Il portabandiera di questa filosofia non può che essere Pedro. A 38 anni, lo spagnolo è il simbolo della resilienza e della classe senza tempo. reduce da una stagione straordinaria, in cui si è laureato capocannoniere della squadra con 14 gol (al pari di Castellanos), l’ex Barcellona e Chelsea è tutt’altro che appagato. È pronto a rimboccarsi di nuovo le maniche per il suo “amico Sarri”, a cui è legato da un profondo rapporto di stima. La sua leadership in campo e la sua professionalità nello spogliatoio saranno le fondamenta su cui la Lazio proverà a costruire la sua rivincita, affidando il proprio sogno di riscatto alla sua vecchia guardia.