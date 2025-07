Lazio Sconfitta dal Fenerbahçe: Un “Lavori in Corso” evidente ed un Errore Fatale

Lazio, contro il Fenerbahce la sconfitta dà ancora di più l’idea che il progetto Lazio sia in pieno “lavori in corso”

La Lazio di Maurizio Sarri è uscita sconfitta dal primo test turco, cedendo a un Fenerbahçe più avanti di condizione e guidato da José Mourinho. Come titola il Corriere dello Sport, il cartello “Lavori in corso” sembra coprire l’intero cantiere biancoceleste. La squadra turca ha concluso ieri il suo precampionato, preparandosi ora al preliminare di Champions League contro il Feyenoord. Il gol che ha deciso la partita è arrivato da Kahveci in un momento in cui la Lazio sembrava aver trovato maggiore sicurezza, a causa di un eccesso di confidenza da parte di Guendouzi. Il suo difficile retropassaggio verso Provedel ha fornito ulteriori argomenti ai detrattori della costruzione dal basso.

Questo errore, in un momento dell’anno in cui la brillantezza è ancora scarsa e la poca lucidità gioca un brutto scherzo, è stato fatale. En-Nesyri ha saputo sfruttare il “regalo”, servendo a Kahveci la rete decisiva. Sarri ha mantenuto il suo fedele 4-3-3, con Dele-Bashiru mezzala sinistra, mentre Mourinho ha sorpreso con un 3-4-1-2 invece del previsto 4-2-3-1, una scelta che ha pagato. Nei primi 20 minuti, il Fenerbahçe ha imposto un pressing molto offensivo: Duran e Kahveci si sono accoppiati a Gila e Provstgaard, Szymanski ha francobollato Rovella, rendendo difficile per la Lazio uscire palla al piede. I turchi hanno creato quattro buone occasioni con Szymanski, Kahveci, Elmaz e ancora Szymanski (con un Provedel superlativo), molto ispirato anche in regia. A sinistra, il neo-arrivato Brown ha messo in difficoltà Lazzari.