Lazio, oltre al danno anche la beffa: quanti giocatori infortunati in vista della gara contro il Genoa? - Lazio News 24

Lazio, doppia beffa: dopo la sconfitta nel derby, scatta l’allarme centrocampo per la sfida con il Genoa

Non basta la delusione per la sconfitta nel Derby della Capitale: la Lazio esce dal match contro la Roma con più di un problema. Oltre all’1-0 incassato in una delle partite più sentite della stagione, il tecnico Maurizio Sarri deve ora fare i conti con una vera e propria emergenza a centrocampo in vista della prossima gara di campionato contro il Genoa.

La situazione è complicata: tra squalifiche e infortuni, il reparto centrale rischia di essere decimato. A oggi, l’unico centrocampista potenzialmente disponibile per la trasferta di Genova è Danilo Cataldi. Il resto del reparto è infatti fuori causa, almeno momentaneamente.

Matteo Guendouzi e Aymen Belahyane sono stati espulsi durante il derby, rimediando sanzioni che li terranno fuori almeno per una giornata. A peggiorare ulteriormente il quadro, ci sono le condizioni fisiche precarie di Nicolò Rovella e Fisayo Dele-Bashiru, entrambi alle prese con infortuni che mettono in dubbio la loro presenza contro i rossoblù. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se almeno uno dei due riuscirà a recuperare in tempo.

Nel frattempo, Sarri è costretto a studiare soluzioni alternative. Potrebbe essere costretto a reinventare alcuni ruoli, adattando giocatori normalmente impiegati in altre zone del campo. In questo contesto, l’emergenza non è solo numerica, ma anche tattica: la mancanza di uomini chiave potrebbe influire negativamente sulla qualità del gioco e sull’equilibrio della squadra.

Anche un recupero parziale di Rovella o Dele-Bashiru non risolverebbe del tutto i problemi, considerando che entrambi arriverebbero comunque da uno stop fisico. La loro eventuale presenza a Genova sarebbe quindi da valutare con cautela, soprattutto per evitare ricadute.

La Lazio, che con la sconfitta nel derby ha visto interrompersi una serie positiva di risultati, si ritrova ora in un momento delicato della stagione. Non solo per il morale, ma anche per la tenuta della classifica, dove ogni punto perso potrebbe pesare nella corsa all’Europa.

I tifosi attendono sviluppi e sperano in buone notizie dall’infermeria. Intanto, a Formello si lavora per trovare soluzioni a un problema che rischia di condizionare le prossime settimane.