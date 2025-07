Le scelte tattiche di Sarri e le difficoltà del mercato: una Lazio da “costruire”

Tra le scelte tattiche di Sarri e le difficoltà che arrivano dal blocco del calciomercato è una Lazio ancora da costruire

Un aspetto interessante è che Maurizio Sarri, seppur con riluttanza, sta in qualche modo pensando a un modulo come il 4-2-3-1, proprio a causa delle caratteristiche dei suoi giocatori, un modulo che, come evidenziato da Il Messaggero, non gli appartiene pienamente. L’impossibilità di muoversi liberamente sul mercato, unita alle esigenze della rosa attuale, costringerà il “Comandante” a costruire una Lazio che non rispecchia appieno le sue preferenze tattiche.

Questa situazione si traduce in una squadra che, al momento, sembra in difficoltà nello sviluppo del gioco offensivo, a prescindere dalla presenza di Rovella o Cataldi in campo. La fase di costruzione dal basso, un pilastro del Sarrismo, mostra delle crepe e la sterilità offensiva è un problema evidente, come dimostrato dalla mancanza di gol negli ultimi test. La sfida per Sarri sarà quella di trovare il giusto equilibrio e la fluidità necessaria, anche con giocatori che, per caratteristiche, potrebbero non essere ideali per il suo sistema prediletto. Il mercato bloccato e le poche alternative a disposizione rendono il lavoro dell’allenatore ancora più arduo, costringendolo a trovare soluzioni interne per superare queste difficoltà iniziali e impostare una stagione che si preannuncia complessa.