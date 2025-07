Lazio: Terzini e Portieri Sotto Esame, tra Certezze e Rebus da Sciogliere

Lazio, Maurizio Sarri al lavoro per decidere le gerarchie della squadra: anche il portiere e gli esterni difensivi sotto esami: le ultime

La gestione dei terzini nella Lazio di Maurizio Sarri conferma l’antica impostazione del tecnico, con un difensore più bloccato e l’altro votato all’attacco. A destra, Adam Marusic resta un punto fermo, un’indiscutibile certezza per la fascia. Il montenegrino, come riporta Il Messaggero, ha commentato il primo ritiro a Formello: «Per me questo è il nono anno qui, ma il primo ritiro a Formello. Abbiamo tutto per lavorare bene, solo il clima è diverso rispetto ad Auronzo – ride il montenegrino a Lazio Style – ma dobbiamo adattarci e continuare così. Dobbiamo avere tanta motivazione quest’anno, poi capiremo dove arriveremo.»

Sulla fascia sinistra, Nuno Tavares si conferma un’arma da “inquadrare in fase di ripiegamento”. Il portoghese sta dimostrando applicazione e Sarri è pronto a sfruttare i suoi assist con i cross, a condizione che trovi la giusta disciplina tattica anche in fase difensiva. Tra i pali, invece, c’è un “rebus da sciogliere al più presto”. Mau vuole recuperare Ivan Provedel, ma il portiere “non è quello di un tempo” e appare ancora “poco reattivo”, suggerendo che non sia ancora al top della forma. Christos Mandas ha smaltito la febbre (così come Pellegrini) e ieri mattina è tornato ad allenarsi prima del pomeriggio di riposo, mettendo pressione per una maglia da titolare. Da oggi ricominciano le doppie sedute, che porteranno alla prossima amichevole di sabato a Frosinone contro l’Avellino. L’incontro, valido per il memorial “Criscitiello”, sta già creando un’atmosfera particolare, con quasi settemila biglietti venduti e un’allerta per la rivalità tra le due tifoserie, che si rincontreranno dopo quasi 33 anni.