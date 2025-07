Lazio: Sarri Delinea il Nuovo “Sarrismo”, Priorità a Disciplina e Difesa Blindata

Lazio, ecco le linee guida del Sarrismo 2.0: la priorità a disciplina e ordine, specie in difesa: grande attenzione in allenamento per arrivare pronti

La Lazio di Maurizio Sarri non sarà più all’arrembaggio, segnando una “linea netta” con il recente passato. Il “Sarrismo” che sta prendendo forma a Formello prevede uno spettacolo “costruito con tanta disciplina e metodo”, dove non servono goleade o divertimenti immediati, ma il rigoroso rispetto dei dettami del tecnico per “godere dei frutti a fine agosto”. Il primo test contro la Primavera, vinto per 3-0 con porta inviolata, segna l’inizio di questo percorso. Come evidenzia Il Messaggero, Sarri vuole ripristinare l’ordine in campo, convinto che il caos tattico, come accaduto nella seconda parte della scorsa stagione (quando la Lazio ha subito 49 gol, diventati un “macigno”), alla fine si paga a caro prezzo.

Ecco perché la ripetizione ossessiva dei suoi schemi nella prima settimana di ritiro è alla base di tutto. La difesa di Baroni, la decima del campionato scorso, deve tornare ad essere la “forza” della Lazio. Nell’anno del secondo posto, con Sarri, i biancocelesti avevano collezionato ben 21 clean-sheet (un record nella storia del club) e subito appena 30 reti. Sebbene Mau abbia “blindato” Alessio Romagnoli, dovrà rinunciarci fino a settembre a causa della squalifica nelle prime due giornate del prossimo campionato (contro Como e Verona).