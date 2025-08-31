 Lazio, Maurizio Sarri può sorridere: quel giocatore può fare veramente comodo (soprattutto analizzando i dati) - Lazio News 24
Connect with us

News

Lazio, Maurizio Sarri può sorridere: quel giocatore può fare veramente comodo (soprattutto analizzando i dati)

News

Calciomercato Lazio, Simic obiettivo per gennaio? Le utlime novità

News

Calciomercato Lazio, Basic andrà via dalla squadra biancoceleste? Le ultime novità

News

Lazio Verona LIVE 3-0: tripudio Sarri, inizia il secondo tempo!

News

Lazio Verona, un uomo di Sarri ha una voglia 'pazza' di riscatto: il motivo e di chi si tratta

News

Lazio, Maurizio Sarri può sorridere: quel giocatore può fare veramente comodo (soprattutto analizzando i dati)

Lazio news 24

Published

8 ore ago

on

By

Sarri
Roma 14/02/2024 - Champions League / Lazio-Bayern Monaco / foto Image Sport Nella foto: Maurizio Sarri

Lazio: Zaccagni ritrova il Verona, la sua vittima preferita. Le statistiche attuali cosa dicono?

La sfida tra Lazio e Verona non rappresenta soltanto un incrocio emotivo per Mattia Zaccagni, cresciuto calcisticamente proprio tra le fila del club veneto. È anche, e soprattutto, un’occasione statistica speciale. Il numero 20 della Lazio ha infatti un rapporto particolarmente favorevole con l’Hellas Verona, diventata nel tempo la sua “vittima preferita” in Serie A.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Zaccagni ha preso parte a ben sette gol contro il Verona nel massimo campionato italiano, tra reti segnate (3) e assist forniti (4). Nessun’altra squadra ha subito così tanto l’estro dell’attaccante biancoceleste. Un dato che aggiunge interesse alla prossima gara di campionato, dove la Lazio cercherà punti preziosi e Zaccagni avrà tutte le motivazioni per incidere ancora una volta contro il suo passato.

L’attuale capitano della Lazio sta diventando sempre più centrale nel progetto tecnico di Maurizio Sarri. Dopo una stagione fatta di alti e bassi, Zaccagni vuole riprendersi il palcoscenico e confermarsi tra i protagonisti della formazione capitolina. La sfida con il Verona, per molti versi simbolica, potrebbe rappresentare la scintilla per rilanciare la sua stagione e quella dell’intera Lazio, che è chiamata a ritrovare continuità dopo un avvio altalenante.

In casa Lazio, c’è grande attesa per questo incontro, non solo per il valore dell’avversario, ma anche per capire lo stato di forma di alcuni uomini chiave. Zaccagni, in particolare, sarà osservato speciale: per lui non sarà mai una partita come le altre, ma il legame emotivo con Verona sembra lasciar spazio, oggi, alla voglia di incidere con la maglia biancoceleste.

La Lazio punta su di lui, e i numeri sono dalla sua parte. I tifosi sperano che possa rinnovare la tradizione positiva contro il club che lo ha lanciato nel grande calcio. Un gol o un assist contro il Verona non sarebbero soltanto un dettaglio personale, ma un segnale forte da parte di un leader sempre più riconosciuto nello spogliatoio della Lazio.

La storia tra Zaccagni e il Verona continua, ma ora è la Lazio a beneficiare del talento che proprio lì ha mosso i primi passi.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.