Lazio, Sarri di fronte ad una scelta difficile. Ora serve capire chi escludere contro il Como - Lazio News 24

Lazio, scelte difficili per Sarri: due esclusi dalla lista over, fuori Gigot e uno tra Isaksen e Patric

Alla vigilia dell’esordio stagionale contro il Como, in casa Lazio non si pensa solo al campo, ma anche alle decisioni tecniche che Maurizio Sarri sarà presto chiamato a prendere. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico biancoceleste dovrà infatti definire la lista dei 17 giocatori “over” da inserire per la stagione. Una regola chiara: chi non rientra in quella lista, resterà fuori dai convocati per le gare ufficiali.

La Lazio ha attualmente più di 17 giocatori sopra i 21 anni non formati nel vivaio, il che significa che due di loro dovranno necessariamente essere esclusi. La deadline per consegnare l’elenco definitivo è fissata all’1 settembre, ma già in vista della prima giornata vanno fatte delle scelte provvisorie — che potrebbero influenzare anche le rotazioni nelle prime uscite stagionali.

Il primo nome escluso sarà con ogni probabilità Samuel Gigot. Il difensore francese, in uscita dal club e fuori dai piani tecnici di Sarri, è destinato a restare fuori dalla lista almeno fino a un’eventuale cessione. Più complesso, invece, il secondo taglio, che riguarda due pedine utili e molto diverse: Gustav Isaksen e Patric.

Il ballottaggio è aperto, ma ad oggi sembra che Sarri sia orientato verso l’esclusione temporanea dell’esterno danese. Isaksen potrebbe non rientrare nei convocati per la trasferta contro il Como, con la possibilità di essere reintegrato successivamente, magari già alla seconda giornata contro il Verona, a seconda delle valutazioni e delle condizioni fisiche del gruppo.

In bilico anche la posizione di Noslin, che però si è rilanciato con il gol nell’amichevole di Rieti, guadagnandosi probabilmente una nuova chance. Più difficile, invece, che vengano esclusi Lazzari o Pellegrini: il primo può alternarsi a destra con Hysaj, mentre il secondo è l’unico vero vice-Tavares sulla corsia sinistra.

In questo momento delicato, la Lazio si trova di fronte a scelte strategiche che vanno oltre la tattica, coinvolgendo numeri, regolamenti e gestione delle risorse. Sarri dovrà usare tutta la sua esperienza per mantenere l’equilibrio nello spogliatoio, anche a costo di decisioni impopolari. La stagione è alle porte, e la Lazio deve farsi trovare pronta su ogni fronte.