Lazio, spunta fuori un clamoroso patto tra Maurizio Sarri e i giocatori. Sentite questo retroscena - Lazio News 24

Lazio, Sarri guida il riscatto: il nuovo inizio parte da Como. La situazione attuale

La nuova stagione della Serie A 2025-26 si apre per la Lazio con un obiettivo chiaro: voltare pagina. Dopo un’annata segnata da prestazioni altalenanti e una classifica deludente, il club biancoceleste riparte con la voglia di ritrovare compattezza, equilibrio e risultati. In testa a questo nuovo inizio c’è sempre lui, Maurizio Sarri, chiamato a rilanciare una squadra che ha perso certezze, ma non il potenziale.

Il primo banco di prova è il Como, in trasferta, un test tutt’altro che semplice per valutare la condizione fisica e mentale della rosa. Sarri, consapevole delle difficoltà affrontate nel recente passato, ha scelto di puntare tutto sulla coesione del gruppo. «Stiamo vivendo un momento difficile: possiamo usarlo per cercare scuse, oppure per costruire un vero gruppo», avrebbe detto il tecnico alla squadra, come riportato dal Corriere della Sera. Un messaggio chiaro, rilanciato in ogni occasione durante il ritiro estivo e nei colloqui individuali con i giocatori.

Al centro del progetto Sarri-Lazio c’è la mentalità. L’allenatore toscano sa bene che senza unità e convinzione, nessun modulo potrà garantire i risultati sperati. Per questo, negli ultimi allenamenti ha lavorato tanto sull’approccio emotivo e sull’intensità, più ancora che sulla tattica. La squadra lo segue, consapevole che il tempo degli alibi è finito.

Sul fronte mercato, l’estate non ha portato grandi colpi, ma Sarri ha preferito puntare su un gruppo che già conosce i suoi meccanismi. Un vantaggio non da poco, soprattutto in un campionato dove molte rivali stanno ancora cercando l’assetto ideale. Il tecnico, infatti, potrà contare su una base solida, con giocatori che sanno esattamente cosa chiede in campo.

Dopo due settimi posti consecutivi, la Lazio vuole alzare l’asticella. La pressione esterna è calata, e proprio questo potrebbe trasformarsi in un fattore positivo. Senza i riflettori addosso, la squadra di Sarri può lavorare con maggiore serenità e provare a sorprendere, partendo già da Como.

La parola d’ordine è una sola: riscatto. E per la Lazio di Sarri, tutto comincia adesso.