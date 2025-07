I ruoli affollati e le incertezze in difesa: le sfide tattiche di Sarri - Lazio News 24

Condividi via email

Lazio, tanti giocatori per più ruoli in casa biancoceleste. Ecco la situazione attuale di Sarri

La gestione della rosa della Lazio presenta diverse complessità, soprattutto per quanto riguarda i ruoli che appaiono decisamente stra-colmi. L’addio di Gigot è ancora congelato a causa di un mal di schiena persistente e, soprattutto, in attesa di maggiori risposte sulla tenuta fisica di Patric dopo l’intervento. Oggi sono previsti esami alla coscia per capire l’entità del suo nuovo stiramento.

Oltre ai cinque centrali di difesa (Romagnoli, Gila e Provstgaard, oltre ai già citati Patric e Gigot se recupererà), la squadra conta cinque terzini (Hysaj, Lazzari, Marusic, Pellegrini e Nuno Tavares) e cinque esterni offensivi. Questo significa un eccesso di un giocatore in ogni ruolo rispetto alle necessità, creando un surplus che Maurizio Sarri dovrà gestire attentamente. Al momento, il tecnico considera Cancellieri più pronto di Noslin, anche se quest’ultimo è stato utilizzato come prima punta al posto di Dia.

Tuttavia, la cessione di Matteo, stimata tra gli 8 e i 10 milioni di euro, potrebbe diventare un obbligo se il Comandante desidera “liberare” spazio per eventuali rinforzi, anche se con sei mesi di ritardo. La gestione di questi ruoli affollati e delle incertezze fisiche sarà una delle principali sfide tattiche per Sarri nella definizione della squadra ideale.