Lazio, Sarri pronto per il ritorno a Formello: la reazione dei giocatori biancocelesti per l’arrivo dell’allenatore

Lazio, Sarri e alcune delle sue probabili prime mosse a Formello! Le ultime sui biancocelesti e sul nuovo tecnico

La Lazio attende il ritorno di Maurizio Sarri, una scelta molto richiesta dai tifosi che potrebbe alleviare il disappunto e la delusione a seguito di una stagione molto deludente. Tuttavia persistono alcuni interrogativi su come reagirebbe l’attuale rosa biancoceleste.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, alcuni elementi della stessa potrebbero non accogliere il nuovo allenatore con entusiasmo. Tra questi vi è Isaksen il quale non aveva convinto il tecnico, e Tavares, il cui stile “anarchico” potrebbe scontrarsi con la rigidità del nuovo allenatore. Anche Dele-Bashiru si troverebbe a dover adattarsi a un ruolo di mezzala nel 4-3-3, mentre Castellanos non lo ha mai pienamente convinto.