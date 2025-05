Lazio Sarri, i tifosi biancocelesti spingono per il ritorno del tecnico campano. Ma c’è un fondo di verità in questa voce di mercato?

Lazio Sarri, il tecnico viene invocato dai suoi ex tifosi. Sarebbe l’unico considerato degno di prendere il posto di Baroni; Le ultime sulla vicenda

Baroni è atteso nei prossimi giorni per un colloquio con gli esponenti della Lazio. Ciò che trapela è un sentimento di forte delusione per l’obiettivo mancato. Nelle scorse ore sarebbe spuntato il nome di Maurizio Sarri per prendere il suo posto, e per i tifosi la risposta è sì.

Secondo Il Messaggero, si tratterebbe della pista più probabile, dato che Fabiani la sta sondando già da tempo, tanto da aver chiesto una conferma in spogliatoio, che c’è stata. L’ex allenatore di Juventus e Napoli potrebbe dunque tornare sulla panchina della società biancoceleste.