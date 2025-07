Lazio: Sarri riflette sulla "rivoluzione" tattica, dal 4-3-3 al 4-3-1-2 - Lazio News 24

Lazio, Sarri e la possibile rivoluzione in ottica calciomercato. La situazione attuale dei biancocelesti. Le ultime novità

Maurizio Sarri è arrivato alla Lazio per favorire l’evoluzione, ma, come riporta il Corriere dello Sport, si sta convincendo che potrebbe servire una vera e propria rivoluzione tattica. Il tecnico riflette seriamente sull’opportunità di trasformare il consolidato 4-3-3 in un più flessibile 4-3-1-2, garantendosi così un modulo in più per la prossima stagione.

Ha già abbozzato qualche prova in allenamento e posticipato test più approfonditi, aspettando che i tempi siano maturi per un cambio significativo. La mini-tournée turca, con il doppio match contro Fenerbahçe e Galatasaray tra oggi e sabato, complica gli esperimenti, lasciando poco spazio per nuove prove tattiche.La tentazione della svolta è forte, e l’ago della bilancia resta sempre Dele-Bashiru. Da mezzala sinistra, il nigeriano è ancora un’incognita per Sarri. Sebbene il tecnico abbia apprezzato la sua disponibilità, il campo sta evidenziando i soliti limiti tecnici e di lettura tattica, preoccupando Sarri per il deficit di qualità a centrocampo.

Ha provato anche Belahyane mezzala, può adattare Rovella favorendo la presenza di Cataldi da regista (tornato in auge con il Comandante) o puntare sul sicuro Vecino, ma finora i risultati non sono stati ottimali. A ciò si aggiunge l’indisponibilità di Isaksen, debilitato dalla mononucleosi e fuori per circa un mesetto. Da qui l’idea di tagliare le ali in favore di un trequartista: Zaccagni, che porta il numero 10, potrebbe diventare un “vero 10”, pronto a giocare a ridosso di Castellanos e Dia, che nel 4-3-1-2 non dovrebbero più dividersi il posto, aprendo a una possibile coesistenza offensiva.