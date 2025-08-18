Lazio, Sarri fa un regalo alla squadra a fine pre-campionato. Ecco il premio dal tecnico biancoceleste ai suoi giocatori

Cala il sipario sulla preparazione estiva della Lazio. Con la vittoria nell’ultima amichevole contro i greci dell’Atromitos, disputata a Rieti, si è ufficialmente concluso il ciclo di test precampionato per la squadra di Maurizio Sarri, un percorso iniziato a fine luglio con la tradizionale sgambata in famiglia contro la formazione Primavera. Termina così il tempo degli esperimenti, della preparazione atletica e delle valutazioni; ora l’orizzonte si sposta decisamente verso il calcio che conta, quello dei tre punti. La settimana che è appena iniziata, infatti, è la prima che porterà a una partita ufficiale: il debutto in Serie A contro il Como.

In vista di questo primo, fondamentale appuntamento, il tecnico ha deciso di premiare il gruppo per il lavoro svolto durante le intense settimane di ritiro e allenamenti. Come riportato da Il Messaggero, Sarri ha concesso alla squadra non uno, ma ben due giorni consecutivi di completo riposo. Dopo la domenica di stop, anche la giornata di oggi, lunedì, vedrà i giocatori lontani da Formello. Si tratta di un premio tangibile per la fine della pre-season, un bonus di ventiquattro ore aggiuntive che ha portato all’annullamento della seduta di scarico inizialmente prevista, un gesto apprezzato dalla squadra che testimonia la soddisfazione dell’allenatore per l’impegno profuso.

Mentre il grosso del gruppo ricarica le energie fisiche e mentali, il centro sportivo biancoceleste non è rimasto deserto. Sul campo si sono visti infatti esclusivamente i giocatori infortunati, coloro che non hanno potuto prendere parte all’ultimo test contro l’Atromitos. Per loro, il programma di recupero prosegue senza sosta, con l’obiettivo di tornare a disposizione del tecnico il prima possibile.

L‘appuntamento per il rientro al lavoro è fissato per martedì pomeriggio, quando la Lazio inizierà ufficialmente la “missione Como”. Il ritmo si alzerà immediatamente, con una doppia seduta di allenamento già in programma per la giornata di mercoledì. La fase di rodaggio è finita: da domani si inizierà a studiare l’avversario e a preparare nei minimi dettagli la strategia per iniziare il campionato con il piede giusto.