Lazio, Sarri può sorridere: quel giocatore ritornerà definitivamente titolare. La situazione - Lazio News 24

Lazio, Guendouzi torna titolare: Sarri ritrova equilibrio e modulo. La situazione

Dopo aver scontato le due giornate di squalifica rimediate nel derby contro la Roma, Matteo Guendouzi è pronto a riprendersi il centro del campo nella Lazio di Maurizio Sarri. La sua espulsione per proteste nel finale della stracittadina aveva complicato notevolmente i piani del tecnico, già alle prese con una rosa decimata da infortuni e acciacchi. Senza il francese, Sarri era stato costretto a rivedere l’intero assetto tattico della squadra biancoceleste, arrivando perfino a richiamare Basic, fin lì ai margini del progetto.

Il ritorno di Guendouzi non è solo una buona notizia dal punto di vista numerico, ma rappresenta un vero e proprio punto di svolta per il centrocampo della Lazio. La sua presenza garantisce dinamismo, aggressività e qualità nella gestione del pallone, elementi che sono mancati nelle ultime uscite.

Lazio, il 4-3-3 può tornare con Guendouzi

Durante le sfide contro Genoa e Torino, Sarri aveva temporaneamente messo da parte il suo classico 4-3-3 per adottare un più cauto 4-2-3-1, una soluzione tattica imposta dalle contingenze. Tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, con Guendouzi di nuovo a disposizione, la Lazio è pronta a tornare alle origini. Il centrocampista francese riprenderà infatti il suo posto naturale da mezzala destra, ruolo che gli consente di essere al centro del gioco e di contribuire in entrambe le fasi.

Il ritorno al modulo tradizionale consentirà a Sarri di ritrovare l’equilibrio che aveva caratterizzato la Lazio nei momenti migliori della scorsa stagione. Guendouzi, con il suo temperamento e la sua visione di gioco, è uno dei leader tecnici e caratteriali della squadra. La sua assenza si è fatta sentire, ma ora il tecnico toscano può finalmente contare di nuovo su di lui per restituire fluidità e intensità alla manovra.

Una Lazio più solida per il prosieguo della stagione

Con Guendouzi al fianco di Cataldi e Luis Alberto, la mediana della Lazio torna ad avere qualità e intensità. Sarri spera che questo rientro possa coincidere con una svolta nei risultati, in una stagione finora altalenante. Il ritorno del francese è una delle chiavi per ritrovare una Lazio competitiva, capace di esprimere il suo miglior calcio.