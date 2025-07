Lazio: Deficit di Palleggio e Costruzione, Sarri Valuta il Cambio Modulo

Lazio, contro il Fenerbahce si è vista una difficoltà in palleggio e costruzione da parte dei biancoceleste: Sarri valuta il cambio di modulo

Il principale deficit della Lazio, secondo il Corriere dello Sport, è stata la mancanza di palleggio e costruzione vista contro il Fenerbahce, che impedisce al sarrismo di sviluppare la sua fitta trama. La condizione fisica non ottimale e i movimenti non sincronizzati ostacolano la creazione di gioco, con la conseguenza che l’attacco non riesce a pungere. L’unica occasione degna di nota nel primo tempo contro il Fenerbahçe è nata da un lancio di Rovella per Cancellieri, il cui colpo di testa non ha impensierito il portiere. Taty non è riuscito a tirare, innervosendosi per l’atteggiamento dei turchi e dell’arbitro. Non ha ricevuto un singolo pallone giocabile che gli permettesse di tirare da lontano, da dentro l’area, o di tentare un colpo di testa. Tutti i suoi scatti e le sue “vampate” sono risultati inutili ai fini della pericolosità offensiva.

Maurizio Sarri, pur concentrandosi sulla stabilità difensiva, ha visto la sua squadra perdere incisività in attacco. Manca un collegamento efficace tra centrocampo e attacco. Nel 4-3-3 attuale, si sente la mancanza di una mezzala di costruzione. Dele-Bashiru è apparso in affanno, girando a vuoto, mentre Rovella non è riuscito a prendere il comando del gioco. Guendouzi si è limitato a un ruolo da “faticatore”. Con queste premesse, è difficile che l’attacco possa ricevere palloni utili. Qualche miglioramento si è intravisto nel secondo tempo, con l’ingresso di Cataldi e Pedro, quest’ultimo il più “effervescente” in campo, così come lo era stato nel finale della scorsa stagione. Anche l’abbassamento di Dia sulla trequarti ha contribuito ad aprire il gioco, favorendo sponde e inserimenti, ma veri tiri in porta non se ne sono visti.