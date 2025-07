Lazio, guai per Sarri! Un giocatore continua ad avere problemi muscolari. L'indiscrezione - Lazio News 24

Lazio, l’estate si complica: Isaksen fuori per sospetta mononucleosi. La situazione attuale

L’estate della Lazio continua a essere segnata da imprevisti, acciacchi e assenze. Dopo settimane in cui i temi di campo sono passati in secondo piano, un nuovo grattacapo colpisce il club biancoceleste: Gustav Isaksen è fermo da giorni a causa della febbre e potrebbe dover affrontare uno stop ancora più lungo del previsto.

L’esterno danese, uno dei profili su cui la Lazio punta con decisione per la prossima stagione, ha saltato numerose sedute di allenamento a Formello. Inizialmente si pensava a un semplice malanno di stagione, simile a quelli che hanno recentemente colpito altri giocatori come Mandas, Basic e Pellegrini. Da Formello filtrava infatti un moderato ottimismo sul rientro in tempi brevi. Ma la situazione è cambiata rapidamente.

Isaksen si è sottoposto ieri ad alcuni accertamenti clinici per chiarire le cause del suo stato di salute. I risultati preliminari parlano di una sospetta mononucleosi, una malattia virale piuttosto insidiosa che potrebbe tenerlo lontano dal campo per diverse settimane. La notizia ha immediatamente fatto scattare l’allarme all’interno dello spogliatoio della Lazio, dove ora l’attenzione è massima anche sul fronte della prevenzione.

La mononucleosi, infatti, è trasmissibile attraverso la saliva, e lo staff medico sta monitorando con attenzione eventuali contatti recenti tra il danese e i compagni. Un piccolo campanello d’allarme è già suonato con Alessio Romagnoli, che ha accusato sintomi influenzali. Tuttavia, questi ultimi sembrano essere riconducibili alla sua recente tonsillectomia, senza legami diretti con il virus di Isaksen.

Per la Lazio, si tratta dell’ennesimo intoppo in una fase cruciale della preparazione. Il tecnico biancoceleste si ritrova costretto a fare i conti con assenze importanti proprio mentre cerca di consolidare l’assetto tattico della squadra in vista dell’inizio ufficiale della stagione. La situazione di Isaksen sarà valutata giorno dopo giorno, ma è probabile che il calciatore debba fermarsi per un periodo non breve.

In un’estate segnata più dai termometri che dal pallone, la Lazio spera di uscire presto da questo tunnel sanitario e ritrovare serenità. Per affrontare al meglio i prossimi impegni, la squadra ha bisogno di tutti gli uomini a disposizione e in piena forma. Anche Gustav Isaksen.