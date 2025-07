Lazio, come sarà questo ritorno al futuro per Sarri? Idee tecnico tattiche e questi giocatori per il grande salto - Lazio News 24

Condividi via email

Lazio, Sarri tra dubbi e ambizioni: il tecnico vuole costruire la sua nuova creatura. Occhi puntati su certi giocatori

Maurizio Sarri ha scelto la Lazio con la consapevolezza di avere un budget ridotto a disposizione, ma non immaginava di dover affrontare un blocco agli acquisti così rigido. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’allenatore ha dovuto fare i conti con una realtà più complicata del previsto, che sta condizionando l’inizio della sua nuova avventura a Formello.

Tra le principali perplessità espresse dal tecnico toscano ci sono quelle legate al reparto offensivo. Sarri non è del tutto convinto né di Castellanos né di Boulaye Dia, entrambi in lizza per il ruolo di centravanti titolare nella nuova Lazio. Altra fonte di incertezza è il terzino sinistro: Nuno Tavares, secondo il tecnico, è troppo indisciplinato tatticamente, anche se Sarri è intenzionato a valutarlo da vicino prima di prendere decisioni definitive.

Attenzione anche al centrocampo, dove il nuovo acquisto Dele-Bashiru dovrà adattarsi rapidamente ai ritmi e alle richieste del tecnico, altrimenti sarà Vecino a riprendersi il posto da titolare. Le prime settimane di lavoro serviranno a Sarri per osservare e valutare da vicino ogni elemento della rosa, cercando di modellare una squadra competitiva pur tra mille ostacoli.

Il grande sogno per gennaio resta Lorenzo Insigne, giocatore che Sarri conosce benissimo dai tempi del Napoli. Un eventuale ritorno in Italia dell’esterno azzurro farebbe felice l’allenatore, ma al momento non ci sono certezze sul possibile affondo da parte della Lazio.

Nonostante tutto, Sarri ha accettato la sfida con determinazione. Plasmare una nuova Lazio in un contesto difficile è una motivazione ulteriore per un allenatore che ama lavorare in profondità. Rispetto alla gestione Baroni, ci saranno importanti novità tattiche, anche se molti giocatori già conoscono il suo metodo e potranno assimilarlo rapidamente.

La Lazio riparte con mille interrogativi ma con la certezza di avere un tecnico preparato, deciso a rilanciare il progetto biancoceleste nonostante le difficoltà iniziali. Il lavoro, come sempre per Sarri, sarà la chiave per uscire dal momento complicato.