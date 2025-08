Lazio, Sarri si ‘innamora’ di lui: costretto a cambiare quella vecchia idea che il tecnico si era fatto sul giocatore biancoceleste

A Formello è scoccata una scintilla che potrebbe cambiare il volto della fascia sinistra della Lazio. Parliamo di Nuno Tavares, il terzino portoghese che, dopo una stagione per metà cosparsa da ombre e tanti dubbi, sembra essere letteralmente rinato sotto la seconda gestione di Maurizio Sarri. Quello che si allena oggi agli ordini del Comandante non è più il giocatore che lo stesso tecnico aveva bocciato durante il suo primo mandato, quando l’allora ds Tare lo propose: un talento dalla spiccata propensione offensiva ma con un’integrità fisica precaria e lacune tattiche che mal si sposavano con la linea difensiva sarriana. Lo riporta Il Messaggero.

Il calcio, però, sa essere una ruota che gira. E così, a distanza di tempo, il destino ha fatto scattare un nuovo “feeling” tra i due. Sono bastati appena 23 giorni di ritiro per spazzare via ogni perplessità. Tavares si è presentato trasformato, non solo fisicamente ma soprattutto mentalmente, mostrando un’applicazione e una disponibilità che hanno immediatamente conquistato Sarri. La prova di questo cambiamento non è solo nell’attitudine, ma anche in un gesto simbolico e di grande responsabilità: l’abbandono della maglia numero 30 per indossare la 17, un numero pesante ereditato da una leggenda come Ciro Immobile.

Messo in stand-by ogni discorso sul suo futuro, che sembrava lontano da Roma con tentazioni da club come Milan o dall’Arabia, Tavares ha comunicato ai suoi agenti la ferma volontà di restare alla Lazio. L’obiettivo è chiaro: dopo i progressi evidenti in fase difensiva, ora vuole tornare a fare la differenza anche in attacco. La prossima occasione per dimostrare di essere un giocatore nuovo è imminente: l’amichevole di lusso di stasera, sabato 2 agosto, contro il Galatasaray a Istanbul. I campioni di Turchia, che avevano mostrato interesse per lui nell’estate 2024, potranno vedere da vicino i frutti del lavoro di Sarri. Chissà che, nella notte turca, Nuno Tavares non diventi il più grande rimpianto del club di Istanbul e la più bella certezza per la Lazio che verrà.