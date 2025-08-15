In casa Lazio il tecnico Muarizio Sarri è rimasto sopreso da quel giocatore, trasformazione monstre per lui, ecco come è completamente cambiato!

Sta emergendo il nuovo Nuno Tavares alla Lazio. Dopo una partenza brillante nella stagione 2024-25, in cui il terzino portoghese aveva mostrato un rendimento dominante, le sue prestazioni erano poi diminuite, soprattutto a causa di alcune difficoltà nella collaborazione con Maurizio Sarri. Tuttavia, la situazione sembra essersi capovolta: il rapporto tra il giocatore e l’allenatore è migliorato notevolmente, come confermato anche durante la preparazione estiva. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Sarri è rimasto sorpreso dalla dedizione e dall’applicazione di Tavares, che sarebbe riuscito ad assimilare rapidamente gli schemi e le indicazioni tattiche del tecnico.

Il cammino di Tavares negli ultimi mesi non è stato facile. Ripetuti infortuni lo hanno frenato: ben sette stop, di cui cinque nel solo 2025, hanno limitato la sua presenza in campo e compromesso la sua capacità di essere incisivo in fase offensiva. Il suo ultimo assist in campionato risale al 31 ottobre 2024, a Como, e da allora il portoghese non ha più potuto esprimere al meglio le sue qualità sulle fasce.

Nonostante questi problemi fisici, il giudizio tecnico su Tavares resta positivo. Il terzino ha mostrato un grande spirito di sacrificio, una costante attenzione alle indicazioni tattiche di Sarri e una buona capacità di adattarsi al nuovo modello di gioco. La Lazio è fiduciosa riguardo al suo ritorno in forma, convinta che il giocatore possa tornare a essere determinante in attacco grazie alle sue doti di corsa, inserimento e assist.

Il ritorno in piena forma di Tavares è una priorità per il club biancoceleste, che conta di sfruttarlo regolarmente in Serie A e nelle competizioni europee. Con l’intesa ormai consolidata con Sarri, manca solo il tassello finale: il ritorno agli assist che lo avevano reso un terzino decisivo. La Lazio sogna di rivedere il giocatore dominante della scorsa stagione, pronto a fare la differenza sulla fascia sinistra.