 Lazio, Sarri sorpreso da 1 giocatore: trasformazione monstre
Connect with us

News

Lazio, Sarri sorpreso da quel giocatore: trasformazione monstre, è completamente cambiato!

Calciomercato News

Calciomercato Lazio, clamoroso: in arrivo offerta super per Castellanos

News Settore giovanile

Lazio Primavera, tutto pronto per la nuova stagione: manca sempre meno al match contro il Genoa

News

Lazio, le gerarchie di Sarri prendono forma: Guendouzi e Cancellieri protagonisti del precampionato

News

Cataldi Lazio, piccola bandiera in famiglia: il figlio del centrocampista già innamorato del biancoceleste

News

Lazio, Sarri sorpreso da quel giocatore: trasformazione monstre, è completamente cambiato!

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Latina Calcio 1932 vs S.S. Lazio memorial Vincenzo D’Amico
Latina 13/08/2023 - amichevole / Latina-Lazio / foto Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

In casa Lazio il tecnico Muarizio Sarri è rimasto sopreso da quel giocatore, trasformazione monstre per lui, ecco come è completamente cambiato!

Sta emergendo il nuovo Nuno Tavares alla Lazio. Dopo una partenza brillante nella stagione 2024-25, in cui il terzino portoghese aveva mostrato un rendimento dominante, le sue prestazioni erano poi diminuite, soprattutto a causa di alcune difficoltà nella collaborazione con Maurizio Sarri. Tuttavia, la situazione sembra essersi capovolta: il rapporto tra il giocatore e l’allenatore è migliorato notevolmente, come confermato anche durante la preparazione estiva. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Sarri è rimasto sorpreso dalla dedizione e dall’applicazione di Tavares, che sarebbe riuscito ad assimilare rapidamente gli schemi e le indicazioni tattiche del tecnico.

Il cammino di Tavares negli ultimi mesi non è stato facile. Ripetuti infortuni lo hanno frenato: ben sette stop, di cui cinque nel solo 2025, hanno limitato la sua presenza in campo e compromesso la sua capacità di essere incisivo in fase offensiva. Il suo ultimo assist in campionato risale al 31 ottobre 2024, a Como, e da allora il portoghese non ha più potuto esprimere al meglio le sue qualità sulle fasce.

Nonostante questi problemi fisici, il giudizio tecnico su Tavares resta positivo. Il terzino ha mostrato un grande spirito di sacrificio, una costante attenzione alle indicazioni tattiche di Sarri e una buona capacità di adattarsi al nuovo modello di gioco. La Lazio è fiduciosa riguardo al suo ritorno in forma, convinta che il giocatore possa tornare a essere determinante in attacco grazie alle sue doti di corsa, inserimento e assist.

Il ritorno in piena forma di Tavares è una priorità per il club biancoceleste, che conta di sfruttarlo regolarmente in Serie A e nelle competizioni europee. Con l’intesa ormai consolidata con Sarri, manca solo il tassello finale: il ritorno agli assist che lo avevano reso un terzino decisivo. La Lazio sogna di rivedere il giocatore dominante della scorsa stagione, pronto a fare la differenza sulla fascia sinistra.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.