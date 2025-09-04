Lazio, Sarri crede in Noslin e ha un progetto per lui: da escluso a risorsa, l’esterno offensivo può avere la sua occasione grazie alla Coppa d’Africa

Il suo futuro alla Lazio sembrava segnato, con le valigie pronte già a inizio estate. Eppure, il destino ha offerto a Tijjani Noslin una seconda chance in biancoceleste. Messo ai margini dopo una prima stagione deludente, l’attaccante olandese è rimasto a Formello quasi per necessità, a causa del blocco del mercato che ha impedito alla società di acquistare nuovi rinforzi. Quella che sembrava una condanna, però, si sta trasformando in un’opportunità inaspettata per dimostrare il suo reale valore.

Il merito principale è di Maurizio Sarri, che ha deciso di scommettere su di lui. Il tecnico lo considera un profilo grezzo ma intrigante, un giocatore su cui poter lavorare per tirarne fuori il potenziale inespresso. Durante la preparazione estiva, l’allenatore ha colto importanti segnali positivi dall’olandese, che lo hanno convinto a investire su di lui. I lampi del vero Noslin si sono visti nell’amichevole contro l’Avellino, quando al 92′ si è procurato il rigore decisivo per la vittoria, e nel test contro l’Atromitos, sbloccato da un suo pregevole colpo di testa.

Secondo il Corriere dello Sport, Sarri è affascinato dalla sua versatilità e dalle sue doti fisiche, ma è anche consapevole che la strada è lunga. Per entrare a pieno regime nei meccanismi del “sarrismo”, Noslin dovrà apprendere tutti quei movimenti senza palla, quei tempi di inserimento e quelle letture tattiche che sono elementi imprescindibili del gioco del Comandante. È un percorso che richiede tempo e dedizione.

Un altro fattore cruciale che ha spinto il club a trattenerlo è l’imminente Coppa d’Africa. A dicembre, la Lazio dovrà fare a meno del suo attaccante titolare, Dia, per circa un mese. In quel periodo, il peso dell’attacco ricadrà su Castellanos, e Noslin rappresenterà l’unica alternativa di ruolo. Sarà fondamentale, quindi, averlo pronto a incidere quando verrà chiamato in causa. Nel frattempo, dovrà continuare a lavorare con la consapevolezza di avere la fiducia di Sarri e che le occasioni per mettersi in mostra non mancheranno.