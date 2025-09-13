Lazio, Sarri erge il muro: col Sassuolo la coppia titolare di difesa. Con vista derby… Il tecnico riabbraccia Romagnoli dopo la squalifica

La Lazio si prepara a riabbracciare il suo leader difensivo. Dopo aver scontato il turno di squalifica, Alessio Romagnoli è pronto a riprendere il suo posto al centro della retroguardia, schierandosi per la prima volta in una partita ufficiale al fianco di Mario Gila. Si concretizza così la coppia che Maurizio Sarri ha sempre considerato il suo modello ideale, un tandem finora testato solo in allenamento ma mai in un contesto competitivo.

La sfida di domani contro il Sassuolo assume quindi un’importanza cruciale, andando oltre i tre punti in palio. Sarà una vera e propria prova generale in vista del derby del 21 settembre, un test fondamentale per misurare l’affidabilità e l’intesa del duo difensivo su cui il tecnico punta per il futuro. L’obiettivo è archiviare le incertezze del passato, quando sotto la gestione Baroni la squadra soffriva di un’evidente instabilità tattica, e tornare a essere quel muro solido che Sarri esige.

Il rientro di Romagnoli ha un valore sia tecnico che simbolico. È lui il perno attorno al quale ruotano i meccanismi difensivi dell’allenatore, un giocatore capace di dare sicurezza all’intero reparto, guidare i movimenti e impostare l’azione dal basso. La sua presenza garantisce un equilibrio fondamentale per il gioco sarriano.

Inoltre, Romagnoli aggiunge un’arma preziosa sui calci piazzati. Come ricorda il Corriere dello Sport, nella scorsa stagione ha realizzato ben cinque reti, due delle quali in campionato. Una di queste, indimenticabile per i tifosi, fu segnata proprio nel derby del 13 aprile, un precedente che carica di ulteriori aspettative il suo ritorno in campo.