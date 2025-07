Lazio, anche oggi intenso pomeriggio di lavoro a Formello: applauso finale rivolto alla squadra di Sarri

Condividi via email

Lazio, anche oggi intenso pomeriggio di lavoro a Formello: applauso finale rivolto alla squadra di Maurizio Sarri

La Lazio ha portato a termine un’altra giornata di preparazione nel centro sportivo di Formello, dove il tecnico Maurizio Sarri – soprannominato anche “il Comandante” per la sua meticolosa gestione tattica – ha condotto un allenamento interamente dedicato al pallone. Un programma focalizzato sull’intensità, con l’obiettivo di consolidare i principi di gioco che da sempre caratterizzano il suo calcio.

Sessione tecnica e focus tattico

Dopo una fase iniziale di attivazione tecnica, con esercizi di torello per favorire il possesso palla e la rapidità nei passaggi, la squadra biancoceleste è passata alle prove tattiche. Sarri ha guidato con attenzione i movimenti difensivi, elemento cardine del suo sistema, soffermandosi in particolare sul lavoro del centrocampo. Tra i protagonisti della sessione spiccano Matías Vecino, centrocampista uruguaiano di grande esperienza, e Adam Marušić, esterno montenegrino noto per la sua duttilità: con il primo il tecnico ha dialogato sulla gestione del palleggio, mentre con il secondo si è concentrato sui movimenti di reparto. A bordo campo il giovane difensore danese Thomas Provstgaard ha osservato con interesse, assimilando le indicazioni del mister.

Dialoghi mirati e clima disteso

Al termine dell’allenamento, Sarri ha dedicato qualche minuto anche a Nuno Tavares, terzino portoghese arrivato in estate, e a Tijjani Noslin, attaccante olandese ex Verona. Con Tavares, il tecnico ha discusso del programma personalizzato di preparazione, studiato per prevenire infortuni muscolari. Noslin, invece, si è concesso una battuta sul gol annullato durante la partitella, mostrando già affiatamento con l’ambiente.

Un gruppo in crescita

Il tono dell’allenamento, intenso ma sereno, ha evidenziato un gruppo coeso e in piena sintonia con le indicazioni di Sarri. Il tecnico si è detto soddisfatto della proposta di gioco offerta, concludendo la giornata con un applauso finale rivolto alla squadra.