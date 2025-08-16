Lazio, Sarri prova la formazione anti-Como: ultimo test con l’Atromitos. Ecco la formazione scelta dal tecnico biancoceleste

La preparazione estiva della Lazio giunge al suo atto conclusivo. Questa sera, sabato 16 agosto alle ore 20:00, lo stadio “Manlio Scopigno” di Rieti ospiterà l’ultima amichevole pre-campionato dei biancocelesti, chiamati a misurarsi contro i greci dell’Atromitos. Si tratta di una prova generale fondamentale per la squadra di Sarri, un ultimo rodaggio in vista dell’esordio in Serie A, fissato per domenica 24 agosto in casa contro il Como.

Il tecnico toscano deve fare i conti con diverse assenze che condizionano le scelte di formazione. Tra i pali, prosegue l’alternanza prevista: contro l’Atromitos sarà il turno di Mandas. In difesa, il duo centrale composto da Gila e Provstgaard viaggia spedito verso una conferma, candidandosi a partire dal primo minuto anche alla prima di campionato. Sugli esterni agiranno ancora Lazzari e Nuno Tavares, con Marusic pronto a essere adattato come centrale a gara in corso, viste le assenze forzate di Patric, fermato da un problema alla coscia, e di Gigot, alle prese con una fastidiosa lombosciatalgia.

Anche a centrocampo le scelte sono quasi obbligate per le contemporanee indisponibilità di Belahyane e Vecino. Spazio dunque al terzetto che sta trovando sempre più intesa, formato da Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru. In attacco, Sarri darà fiducia sulle fasce a Zaccagni e a Matteo Cancellieri, galvanizzato dal gol decisivo nell’ultima uscita contro il Burnley. L’unico grande dubbio riguarda il ruolo di prima punta, con un ballottaggio aperto fino all’ultimo tra Castellanose Dia. Ancora ai box, infine, Isaksen, in fase di recupero dalla mononucleosi.

Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Romagnoli, Marusic, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Basic, Noslin, Pedro, Dia. All.: Sarri.

ATROMITOS: Koselev, Quivi, Stavropoulos, Mansur, Uronen, Ouedraogo, Michorl, Palmezano, Tzovaras, Van Weert, Baku. All.: Vokolos.