 Lazio, Sarri prova la formazione anti-Como: ultimo test con l'Atromitos
Connect with us

News

Lazio, Sarri prova la formazione anti-Como: ultimo test con l'Atromitos

News

Serie A, OPTA lancia i pronostici: Inter favorita, Napoli, Juventus e Lazio? Le ultime

News

Lazio-Atromitos, per l'amichevole stop alla vendita di alcolici a Rieti

News

Lazio, i convocati del Como per la Coppa Italia: Fabrebas lancia segnali

News

Marotta diventa anche azionista Inter: svelata la sua quota societaria

News

Lazio, Sarri prova la formazione anti-Como: ultimo test con l’Atromitos

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Sarri
Roma 14/02/2024 - Champions League / Lazio-Bayern Monaco / foto Image Sport Nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, Sarri prova la formazione anti-Como: ultimo test con l’Atromitos. Ecco la formazione scelta dal tecnico biancoceleste

La preparazione estiva della Lazio giunge al suo atto conclusivo. Questa sera, sabato 16 agosto alle ore 20:00, lo stadio “Manlio Scopigno” di Rieti ospiterà l’ultima amichevole pre-campionato dei biancocelesti, chiamati a misurarsi contro i greci dell’Atromitos. Si tratta di una prova generale fondamentale per la squadra di Sarri, un ultimo rodaggio in vista dell’esordio in Serie A, fissato per domenica 24 agosto in casa contro il Como.

Il tecnico toscano deve fare i conti con diverse assenze che condizionano le scelte di formazione. Tra i pali, prosegue l’alternanza prevista: contro l’Atromitos sarà il turno di Mandas. In difesa, il duo centrale composto da Gila e Provstgaard viaggia spedito verso una conferma, candidandosi a partire dal primo minuto anche alla prima di campionato. Sugli esterni agiranno ancora Lazzari e Nuno Tavares, con Marusic pronto a essere adattato come centrale a gara in corso, viste le assenze forzate di Patric, fermato da un problema alla coscia, e di Gigot, alle prese con una fastidiosa lombosciatalgia.

Anche a centrocampo le scelte sono quasi obbligate per le contemporanee indisponibilità di Belahyane e Vecino. Spazio dunque al terzetto che sta trovando sempre più intesa, formato da GuendouziRovella e Dele-Bashiru. In attacco, Sarri darà fiducia sulle fasce a Zaccagni e a Matteo Cancellieri, galvanizzato dal gol decisivo nell’ultima uscita contro il Burnley. L’unico grande dubbio riguarda il ruolo di prima punta, con un ballottaggio aperto fino all’ultimo tra Castellanose Dia. Ancora ai box, infine, Isaksen, in fase di recupero dalla mononucleosi.

Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Romagnoli, Marusic, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Basic, Noslin, Pedro, Dia. All.: Sarri.

ATROMITOS: Koselev, Quivi, Stavropoulos, Mansur, Uronen, Ouedraogo, Michorl, Palmezano, Tzovaras, Van Weert, Baku. All.: Vokolos.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.