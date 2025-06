Lazio, Sarri si fissa degli obiettivi per il calciomercato estivo: ecco quali sono i nomi che piacciono al tecnico toscano

Lazio, Sarri dive la sua sugli obiettivi biancocelesti nel prossimo calciomercato estivo: le ultime

Quest’oggi il tecnico della Lazio Maurizio Sarri sarà atteso a Formello. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport il quale ha ribadito come l’ex tecnico sia in visibilio per aver avuto l’occasione di continuare la sua esperienza a Roma da nuovo allenatore della Lazio. Oggi infatti sarà importante vedersi per discutere di mercato con il direttore sportivo Fabiani.

Ha chiesto la conferma dei big e la riduzione della rosa a 22 giocatori. Tra i nomi in considerazione ci sono Parisi della Fiorentina e Junior Firpo, già corteggiato dal Lione. Fazzini, desideroso di tornare in Serie A dopo la retrocessione dell’Empoli, è un obiettivo, con una valutazione di 12 milioni di euro. Infine, Colpani, che tornerà al Monza dopo un prestito alla Fiorentina, è un altro giocatore di interesse per Sarri.