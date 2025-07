Lazio, Sarri stregato in allenamento: è convinto sia un craque! Lo vuole titolare subito e punta tutto su di lui dopo il blocco mercato

Se Boulaye Dia è il volto nuovo che ha più impressionato Maurizio Sarri in questo avvio di stagione, subito dopo, nella gerarchia del tecnico, c’è Fysayo Dele-Bashiru. Il centrocampista nigeriano è diventato il nuovo, grande progetto del tecnico della Lazio. Prima di sapere del blocco del mercato, Sarri aveva richiesto una mezz’ala di qualità con altre caratteristiche, ma ora sta “puntando tutto” su di lui, convinto di avere tra le mani un potenziale fuoriclasse.

Un “craque” da sgrezzare: il lavoro di Sarri a Formello

Sarri si è ulteriormente convinto delle qualità di Dele-Bashiru vedendolo dal vivo, dopo che il ds dell’Atalanta, D’Amico, glielo aveva già segnalato in passato. Il tecnico crede di avere in mano un “craque”, un giocatore che non ha ancora piena consapevolezza delle sue enormi potenzialità fisiche e tecniche. Per questo, a Formello, il “Comandante” lo sta seguendo con un’attenzione maniacale: lo richiama di continuo al senso della posizione, vuole forgiargli un’intelligenza tattica e lo istruisce costantemente su come pressare senza palla e quando ripiegare. Lo scrive Il Messaggero.

Titolare subito: il nuovo centrocampo per la sfida al Como

Il lavoro intensivo di Sarri ha un obiettivo ben preciso: dare a Dele-Bashiru una maglia da titolare fin da subito. L’intenzione del tecnico è quella di schierarlo già alla prima giornata di campionato contro il Como, in un centrocampo di grande dinamismo e qualità al fianco di Mattéo Guendouzi e Nicolò Rovella. Una mossa che dimostra la totale fiducia dell’allenatore nel 24enne, visto come l’elemento capace di scardinare gli equilibri.

Velocità e gol: cosa porta Dele-Bashiru alla Lazio

Ciò che ha stregato Sarri sono le caratteristiche uniche del giocatore. Dele-Bashiru è quel tipo di centrocampista che può permettere alla Lazio di ribaltare l’azione in un istante, grazie alla sua velocità e al suo cambio di passo. A questa capacità di rompere le linee avversarie, il nigeriano unisce una qualità fondamentale che il tecnico cercava per il suo reparto: la capacità di garantire reti aggiuntive all’attacco, rendendo la manovra della squadra ancora più imprevedibile e pericolosa.