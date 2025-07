Lazio: Sarri Lavora Sulla Difesa, Convinzione e Nuovi Volti in Campo

Maurizio Sarri al lavoro sulla difesa dalla Lazio tra sicurezze, convinzioni e nuovi volti: ecco tutti i dettagli

La specialità di Maurizio Sarri è, da sempre, la perfetta organizzazione difensiva, e questa prima settimana di ritiro con la Lazio non ha fatto eccezione. L’allenatore ha lavorato intensamente sulla fase di non possesso, chiedendo ai giocatori della terza linea di muoversi in totale sintonia, mantenendo le distanze e prendendo come riferimento il pallone, non più l’uomo. Sebbene il test di domenica contro la Primavera, vinto 3-0, non possa essere considerato completamente attendibile, l’applicazione dei giocatori della retroguardia è già stata evidente.

Come sottolineato da Mario Gila a La Repubblica nell’edizione capitolina: «Il modo di difendere di Sarri è molto diverso da quello di Baroni: prima attaccavamo l’uomo, mentre ora siamo compatti, lavoriamo di reparto. Dobbiamo impegnarci molto sulla tattica e restare concentrati sui movimenti. Per noi che abbiamo lavorato con Sarri è più facile, gli altri comunque si stanno già abituando molto bene.» Questo approccio basato sulla compattezza e il lavoro di reparto mira a blindare la fase difensiva, un punto focale per il tecnico.

Nell’amichevole con la Primavera, a impressionare particolarmente è stato il giovane Oliver Provstgaard. Gila ha elogiato il compagno di squadra, affermando: «È fortissimo e ha la mentalità giusta per essere un vero professionista. Sta sempre sul pezzo, concentrato: è molto tosto, da ammirare.» Del 22enne gigante danese, alto 194 centimetri, Sarri ha apprezzato in particolare la disciplina tattica, la postura e l’abilità nell’impostazione del gioco.