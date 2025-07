Lazio, è bufera totale con l'Albo dei Giornalisti! Cosa è successo riguardante Sarri? - Lazio News 24

Lazio, bufera sulla presentazione di Sarri: Ordine dei Giornalisti e USSI contro l’assenza della stampa

La presentazione ufficiale di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Lazio è destinata a far discutere, ma non solo per motivi tecnici o sportivi. La decisione del club biancoceleste di escludere la stampa dalla conferenza stampa del 10 luglio ha sollevato un’ondata di critiche, in particolare da parte dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio e dell’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI).

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha definito «inaccettabile» la scelta della Società Sportiva Lazio di non consentire l’accesso ai giornalisti durante la conferenza di presentazione di Sarri. Le domande, infatti, dovranno essere inviate via email con anticipo, riproponendo una modalità simile a quella usata durante l’emergenza Covid.

Il presidente dell’Ordine, Guido D’Ubaldo, ha criticato duramente l’iniziativa: «Non è questo il modo di garantire la libertà di informazione, già messa a dura prova anche nel mondo dello sport». D’Ubaldo ha poi aggiunto: «Purtroppo sono numerosi i tentativi che ledono la dignità dei giornalisti e che di fatto impediscono il diritto/dovere di informare. Invitiamo la Lazio a rivedere questa assurda decisione». Lo stesso presidente ha annunciato che nei prossimi giorni verrà richiesto un incontro con i responsabili dell’ufficio stampa del club per un confronto diretto sulla questione.

Alla protesta si è unita anche l’USSI, tramite le parole del presidente Jacopo Volpi, che ha espresso pieno sostegno alle posizioni dell’Ordine dei Giornalisti e della Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI): «L’Ussi Roma, in accordo con l’Ussi Nazionale e l’Ordine dei Giornalisti del Lazio, ritiene molto grave l’organizzazione di una conferenza stampa senza la presenza fisica della stampa, proprio in occasione della presentazione ufficiale del tecnico Maurizio Sarri».

Nel frattempo, mentre il presidente Claudio Lotito è ricoverato al Policlinico Gemelli e gli vengono rivolti pubblicamente gli auguri di pronta guarigione, cresce l’attesa per capire se la Lazio farà un passo indietro o manterrà la linea dura. La questione resta aperta e pone interrogativi sulla trasparenza e sul rapporto tra club e informazione.