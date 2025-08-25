Lazio, da dove riparte Sarri ora? A Formello filtra questa sensazione sul futuro dei capitolini

Da dove deve ripartire ora la Lazio di Maurizio Sarri dopo il ko per 2-0 contro il Como, ecco cosa filtra in casa dei capitolini adesso

La prima in Serie A del Como si è trasformato in un incubo per la Lazio, sconfitta per 2-0 in una partita in cui non è mai riuscita a impensierire gli avversari. Nonostante l’attesa per l’esordio stagionale, la squadra di Maurizio Sarri è apparsa in campo lenta, senza idee e con una preoccupante mancanza di reattività. Fin dai primi minuti, il Como ha preso il controllo del gioco, mostrando un’organizzazione e un dinamismo che hanno disarmato i biancocelesti, costretti a subire passivamente gli attacchi avversari.

Il 4-3-3 della Lazio è apparso rigido e prevedibile, incapace di contenere la fluidità e i continui scambi di posizione dei giocatori del Como. Il centrocampo non è riuscito a fare da filtro e ha offerto un supporto minimo agli attaccanti, che sono stati isolati e inefficaci per tutto l’arco della partita. La difesa, messa costantemente sotto pressione, ha mostrato evidenti lacune, culminate nell’azione che ha portato al primo gol del Como a inizio ripresa.

La squadra di Cesc Fàbregas ha sbloccato il risultato al 47′ con una rete di Douvikas, che ha rotto l’equilibrio dopo un primo tempo di dominio assoluto. Il raddoppio è arrivato con una splendida punizione di Paz, che ha spento definitivamente le speranze della Lazio. La reazione, per la verità, non c’è mai stata, se non per l’episodio del gol annullato a Castellanos, l’unico tiro in porta di una gara da dimenticare. Per la Lazio, questa sconfitta rappresenta un segnale d’allarme, che evidenzia le difficoltà di una squadra che ha sofferto sia dal punto di vista tattico che da quello fisico.

Insomma, sarà necessario un rapido cambio di rotta per affrontare al meglio il resto della stagione, come scrive Il Messaggero oggi in edicola – proprio a proposito di futuro – ecco che: «Il futuro a Formello ora è indecifrabile, dopo questo esordio. Manca la qualità, ma anche il ritmo. Il Como corre il doppio. Troppo debole il centrocampo, con la prima sorpresa nel vertice basso: Cataldi gioca dall’inizio, dopo la nottata passata da Rovella in ospedale per la nascita della figlia Venere e il ritorno a mezzogiorno. Provedel si riprende la porta, cinque mesi dopo, ma non può essere promosso. Lazzari a destra è un azzardo, anche se Sarri congela inizialmente Marusic in panchina, come unica alternativa al tandem di centrali Gila-Provstgaard, con Romagnoli squalificato e Patric ai box».