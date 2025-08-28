Lazio, Sarri prepara il cambio contro il Verona: tra motivazioni e nuove soluzioni tattiche

Lazio, Sarri prepara il cambio contro l’Hellas Verona: tra motivazioni e nuove soluzioni tattiche per i biancocelesti

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio e noto per il suo calcio organizzato e ragionato, vuole voltare pagina dopo le ultime prestazioni poco convincenti. In vista della sfida contro l’Hellas Verona, il tecnico toscano punta a una versione della squadra capace di reggere ritmo e palleggio degli avversari, riducendo al minimo le difficoltà emerse nelle ultime settimane.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, la pausa per le nazionali sarà un’opportunità preziosa per testare nuove soluzioni, non solo tattiche, ma soprattutto mentali. Per Sarri, la rosa biancoceleste deve crescere nella mentalità e nel carattere, ritrovando già prima della trasferta veneta le giuste motivazioni nello spogliatoio.

Problemi interni e spirito di reazione

La Lazio deve fare i conti con diversi ostacoli: blocco del mercato, impossibilità di rinnovare contratti chiave e un clima pesante nell’ambiente societario. Elementi che hanno generato frustrazione e incertezza. Sarri, in questo momento, lavora più da “psicologo” che da semplice allenatore, cercando di trasformare le criticità in stimoli per la stagione, con l’obiettivo di dimostrare il reale valore del gruppo a tifosi e dirigenza.

Le ipotesi di modulo

Sul piano tattico, Sarri non considera il modulo la priorità assoluta, ma non esclude cambiamenti. Due le opzioni che stanno prendendo forma: il 4-2-3-1, utilizzato in passato con successo da altri allenatori laziali, e il 4-3-1-2, schema che Sarri aveva adottato ai tempi dell’Empoli per dare compattezza e verticalità.

Quest’ultima soluzione potrebbe essere testata già contro il Verona, almeno a gara in corso. In tal caso, si ipotizza l’impiego di Pedro (attaccante spagnolo, abile tra le linee) dietro alla coppia formata da Dia (punta senegalese dal fisico imponente) e Castellanos (centravanti argentino di movimento). L’obiettivo: sfruttare la qualità tecnica di Pedro negli spazi liberi per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.

La missione di Sarri

Nonostante le possibili novità tattiche, Sarri è convinto che i veri nodi da sciogliere siano altrove. Solo ritrovando unità, motivazioni e fiducia, la Lazio potrà ripetere imprese come quelle viste nelle scorse stagioni.

Il match contro l’Hellas Verona sarà dunque un test cruciale, non solo per la classifica, ma per il futuro stesso del progetto tecnico biancoceleste.