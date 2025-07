Lazio, Sarri riflette sul cambio modulo: Il 4-3-1-2 e il trequartista come alternativa per trovare i gol

Lazio, prende sempre più piede l’idea di un cambio modulo, con il trequartista e il 4-3-1-2: l’obiettivo è compensare le difficoltà in zona gol

Maurizio Sarri sta riflettendo seriamente sul cambio di modulo per la sua Lazio, quantomeno per garantirsi un’alternativa tattica. Il Corriere dello Sport evidenzia come il 4-3-3, senza interventi sul mercato, mostri dei limiti strutturali in termini di creazione offensiva. Il passaggio al 4-3-1-2 potrebbe consentire al tecnico di inserire un giocatore in grado di fare da collante sulla trequarti, un vero e proprio “10”. Questa figura, che potrebbe essere Zaccagni o Pedro, avrebbe il compito di ricevere il pallone, trasformarlo in occasioni da gol e fornire assist cruciali. Sarri sta già lavorando su questa soluzione in allenamento, ma non ha ancora avuto modo di sperimentarla in partita. L’esperimento potrebbe prendere il via al ritorno dalla Turchia.

Sabato, la Lazio affronterà il Galatasaray, ma il tempo stringe per provare nuove configurazioni. Del resto, Sarri stesso aveva anticipato questa possibilità nella conferenza di presentazione: «Per ora stiamo lavorando sul 4-3-3 per non mandare in confusione i calciatori, ma pensiamo anche ad altri sistemi di gioco», aveva detto, tracciando la strada. L’attuale 4-3-3 della Lazio appare “senza luce” in fase offensiva, e il 4-3-1-2 potrebbe rappresentare la soluzione per ritrovare quella brillantezza, anche a costo di sacrificare un’ala. Attualmente, l’assenza di Isaksen, fermato dalla mononucleosi, complica ulteriormente le cose. Il danese non sarà disponibile per la partita contro il Como e dovrà completare l’intera preparazione. La Lazio ha venti giorni per trovare il modulo giusto e, soprattutto, i gol necessari per la prossima stagione.