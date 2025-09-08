 Lazio, Sarri valuta il cambio di modulo: più imprevedibilità e attacco a due punte? I dettagli
Lazio, Sarri valuta il cambio di modulo: più imprevedibilità e attacco a due punte? I dettagli

Sarri
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, Sarri verso il cambio di modulo: più imprevedibilità e attacco a due punte? Le ultimissime in casa biancoceleste

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio dal 2021 e noto per il suo calcio organizzato e offensivo, lo aveva lasciato intendere già nella conferenza stampa di presentazione: lui e il suo staff non escludono di lavorare su alternative tattiche per rendere la squadra meno prevedibile e valorizzare al meglio le qualità dei singoli.

Tra i reparti sotto osservazione c’è soprattutto l’attacco. Il gol realizzato da Mattia Zaccagni – esterno offensivo classe 1995, abile nell’uno contro uno – contro l’Hellas Verona è stato emblematico. Al di là dell’assist di grande qualità di Taty Castellanos, centravanti argentino arrivato nell’estate 2023, l’azione ha mostrato come, giocando vicini, i due riescano a trovarsi quasi a memoria. Una triangolazione rapida, nello stretto e di prima intenzione, che ha portato a una rete da manuale.

Questo tipo di intesa potrebbe essere sfruttato schierando due punte affiancate, aumentando così la qualità offensiva e la pericolosità complessiva della rosa.

L’ipotesi 4-3-1-2

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Sarri starebbe seriamente valutando l’adozione del 4-3-1-2 come alternativa all’attuale 4-3-3. Entrambi i moduli fanno parte del bagaglio tattico del tecnico toscano: il 4-3-1-2 aveva dato ottimi risultati ai tempi dell’Empoli, mentre a Napoli non aveva prodotto i frutti sperati.

Per oltre dieci anni, Sarri aveva accantonato questa soluzione, preferendo il 4-3-3 che ha caratterizzato gran parte della sua carriera. Oggi, però, la Lazio si trova in una fase in cui servono nuove idee e varianti tattiche per sorprendere gli avversari e dare nuova linfa al gioco.

Un cambio per rilanciare la stagione

Il passaggio al 4-3-1-2 consentirebbe di sfruttare al meglio le doti di rifinitura di un trequartista puro e di mettere due attaccanti in condizione di dialogare costantemente. Una scelta che potrebbe aumentare la pericolosità sotto porta e dare più soluzioni offensive, soprattutto contro squadre che si chiudono in difesa.

Se Sarri deciderà di rispolverare questo modulo, la Lazio potrebbe ritrovare quella freschezza e imprevedibilità che, in alcune partite, sono mancate. Un ritorno al passato che, paradossalmente, potrebbe rappresentare la chiave per il futuro.

