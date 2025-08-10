Lazio, Il Messaggero: «Capolavoro Sarri col Burnley. Con questi rinforzi a gennaio potrebbe puntare a…». La squadra risponde bene

L’essenza della nuova Lazio di Maurizio Sarri si è forse manifestata contro il Burnley nel più classico dei modi: difesa, contropiede e una “vittoria di cortomuso”, per usare un’espressione cara ad Allegri. Un capolavoro di pragmatismo che, seppur privo di fronzoli, dimostra come il tecnico abbia già impresso un’anima e una chiara identità tattica alla sua squadra. In questa prima fase della preparazione estiva, è emersa una Lazio solida, organizzata e consapevole dei propri mezzi, capace di massimizzare il risultato attraverso la disciplina e il sacrificio collettivo.

Questa filosofia, tuttavia, non è solo una scelta tecnica, ma anche una risposta alle contingenze. Con un mercato estivo bloccato dalle note vicende finanziarie, Sarri sa di dover lavorare con il materiale a disposizione, valorizzando ogni singolo elemento della rosa almeno fino alla finestra di gennaio. La squadra attuale è la base su cui costruire, un motore affidabile che ora gira con i giri giusti, ma a cui potrebbe mancare la scintilla per il definitivo salto di qualità.

L’orizzonte, infatti, resta il mercato invernale. È lì che Sarri spera di poter aggiungere quegli innesti capaci di elevare il tasso tecnico della squadra. Il ricordo dei “tocchi geniali” garantiti in passato da giocatori come Luis Alberto e Felipe Anderson è ancora vivo, e rappresenta quel tipo di creatività che potrebbe trasformare l’attuale solidità in dominio. Ogni mossa, però, dipenderà inevitabilmente dai conti del club e dalla verifica del bilancio fissata per il 30 settembre. Se i numeri lo permetteranno e arriveranno i giusti rinforzi, questa Lazio, che ha già trovato la sua anima, potrà legittimamente puntare all’Europa come obiettivo concreto e non più solo come una speranza. Lo scrive Il Messaggero.