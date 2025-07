Lazio: Il “Sarri-bis” Inizia Col Piede Giusto, Tra Intensità e Gerarchie da Definire

Sarri-bis, inizia bene il nuovo corso della Lazio con il ritorno del tecnico toscano in panchina: intensità alta e gerarchie da decidere

La tensione è già da clima campionato a Formello, dove il “Sarri-bis” è ufficialmente iniziato. Maurizio Sarri non si smentisce: per lui ogni partita è importante, anche la prima della stagione, seppur in famiglia contro la formazione Primavera. Il Comandante si è posizionato sulla panchina del Fersini per pochi minuti, alzandosi subito per “bacchettare i suoi come da copione”. Questo approccio energico e intransigente è esattamente come tutti si immaginavano il nuovo corso, con il tecnico al centro del “ring” in una stagione che si preannuncia molto particolare per la Lazio, dato il blocco del mercato in entrata. L’unica vera “novità” sembra essere proprio lui, e tutti si aspettano un nuovo “miracolo”, sulla scia del secondo posto ottenuto nel 2023. Per questo, Sarri è voluto partire a tutta, imprimendo fin da subito un’intensità elevata.

La prima settimana di lavoro a Formello è stata particolarmente intensa, forse anche più dei precedenti ritiri guidati dal Comandante, e questo si è visto chiaramente nell’amichevole con la Primavera. La Lazio è apparsa “imballata” a livello muscolare, ma comunque volenterosa. La squadra ha mostrato una buona interpretazione tattica del match, ma è risultata ancora lenta e, soprattutto, imprecisa sottoporta. Questi ultimi due segnali, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono chiaramente in relazione ai carichi di lavoro intensi dei giorni scorsi, che hanno condizionato la lucidità dei giocatori.