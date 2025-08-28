Lazio, buone notizie per Sarri: recuperato definitivamente quel giocatore - Lazio News 24

Lazio, buone notizie per Sarri: Belahyane recuperato, Isaksen e Patric verso il rientro dopo la sosta

In casa Lazio arrivano importanti aggiornamenti dall’infermeria, utili in vista delle prossime sfide di campionato. La squadra di Sarri si prepara al match contro il Verona con una buona notizia: Reda Belahyane è pienamente recuperato. Il centrocampista francese, arrivato in estate con grandi aspettative, è ormai ristabilito e sarà a disposizione dell’allenatore per la sfida dell’Olimpico.

Già nella trasferta di Como era stato inserito tra i convocati, ma per prudenza era rimasto in panchina. Ora, invece, può considerarsi al 100% e sarà un’alternativa concreta nelle rotazioni della Lazio, soprattutto a centrocampo, dove Sarri cerca soluzioni fresche e dinamiche per dare equilibrio alla squadra. La sua duttilità tattica, infatti, lo rende un’opzione preziosa sia come mezzala che come mediano.

Lazio, differenziato per Isaksen e Patric: il rientro slitta a dopo la sosta

Se il rientro di Belahyane è una buona notizia, bisognerà invece aspettare ancora per rivedere in campo due pedine importanti per la Lazio: Gustav Isaksen e Patric. Entrambi stanno proseguendo con il lavoro differenziato e non saranno a disposizione per il match contro il Verona.

Il loro recupero è previsto con tutta probabilità dopo la sosta per le nazionali a settembre, quando lo staff medico biancoceleste conta di riaverli gradualmente in gruppo. Per Sarri, la loro assenza pesa soprattutto in termini di esperienza e opzioni tattiche: Patric rappresenta una risorsa importante per il reparto difensivo, mentre Isaksen è uno degli esterni offensivi più attesi dalla tifoseria, pronto a esplodere dopo una prima stagione di ambientamento.

Lazio, tra infermeria e gestione delle risorse

La Lazio dovrà quindi gestire con attenzione le proprie forze in queste settimane. L’organico è in fase di assestamento e la condizione fisica di alcuni giocatori è ancora da ottimizzare. Il recupero di Belahyane è il primo segnale positivo, ma il vero obiettivo sarà quello di arrivare a settembre con tutti i giocatori a pieno regime.

Nel frattempo, Sarri potrà contare su un centrocampo più completo, con il giovane francese pronto a ritagliarsi un ruolo sempre più importante. La Lazio continua così a lavorare su più fronti, tra risultati, infortuni e integrazione dei nuovi acquisti.