Lazio, Belahyane può diventare un pilastro per Maurizio Sarri. Ecco come intende utilizzarlo - Lazio News 24

Lazio, Sarri lavora su Belahyane: il nuovo progetto tecnico del centrocampo. La situazione attuale

In casa Lazio si lavora con intensità in vista della nuova stagione, e tra i protagonisti del ritiro estivo spicca Mohamed Belahyane, giovane centrocampista marocchino classe 2004, arrivato durante il mercato di gennaio. Il tecnico Maurizio Sarri, noto per il suo approccio metodico e maniacale alla gestione tecnica e tattica dei giocatori, ha deciso di investire tempo ed energie nello sviluppo del talento africano.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Sarri sta seguendo personalmente il percorso di crescita di Belahyane, con l’obiettivo di trasformarlo in un centrocampista più efficace e funzionale per la manovra della Lazio. Le indicazioni del tecnico toscano sono chiare: al momento, il giovane centrocampista tende a trattenere troppo il pallone, temporeggia e rallenta la costruzione del gioco. Il profilo che Sarri ha in mente, invece, è molto diverso.

L’obiettivo dichiarato è trasformare Belahyane in un centrocampista “alla Allan”, riferimento diretto al mediano che Sarri allenò ai tempi del suo Napoli. Allan, sotto la guida del tecnico toscano, divenne una mezzala completa e di livello internazionale, abile nel pressing, nei recuperi e soprattutto nella rapidità di esecuzione. Ed è proprio questa l’ambizione del tecnico con il talento marocchino: renderlo più diretto, verticale, incisivo nel tocco e meno incline a rallentare l’azione.

La Lazio, con questo lavoro individuale, conferma ancora una volta l’attenzione verso la crescita dei propri giovani. Belahyane possiede ottime qualità tecniche e una buona visione di gioco, ma va sgrezzato. L’inserimento graduale nel sistema tattico di Sarri è pensato per farne una risorsa preziosa nel medio periodo, anche grazie a un contesto dove il lavoro sul dettaglio è quotidiano e costante.

Inoltre, il ritiro della Lazio ha visto la partecipazione di altri giovani talenti, a dimostrazione di un progetto che guarda al futuro con concretezza. Il percorso di Belahyane rappresenta l’ennesimo esempio di come Sarri punti non solo sulla tattica collettiva, ma anche sulla crescita individuale.

Il futuro del centrocampo biancoceleste passa anche da queste scelte tecniche. Se Belahyane riuscirà ad assimilare le richieste del suo allenatore, la Lazio potrebbe trovarsi in casa un centrocampista moderno, dinamico e di grande prospettiva.