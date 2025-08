Lazio Sarri di fronte a scelte cruciali: il rebus del centrocampo tra Cataldi e Rovella

Lazio, Maurizio Sarri ancora alle prese con i dubbi a centrocampo, in particolare sul ballottaggio tra Cataldi e Rovella in regia

A poco più di venti giorni dall’inizio del campionato della Lazio, la mente di Maurizio Sarri è affollata da interrogativi cruciali. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il tecnico si interroga sulla scelta tra Cataldi e Rovella, sul ruolo di Dele-Bashiru e, più in generale, sul modulo da adottare: 4-3-3 o 4-3-1-2? Sebbene la fase difensiva sia un motivo di soddisfazione, Sarri deve ancora trovare la formula per dinamizzare il centrocampo e dare potenza all’attacco. Il rapporto tra costruzione e finalizzazione è al centro delle sue riflessioni.

Al momento, la Lazio è una squadra a metà, e l’obiettivo è di raggiungere la piena completezza. Le prossime tre amichevoli saranno fondamentali. L’ultimo test in Turchia contro il Galatasaray si giocherà ancora con il 4-3-3, ma al rientro a Formello si vedrà se i tempi saranno maturi per riprendere a lavorare sul 4-3-1-2, un modulo già abbozzato nei giorni scorsi. Sarri procede per gradi, non volendo confondere le idee del gruppo. La sua priorità era risistemare la fase difensiva, e solo dopo passerà al resto. La sterilità offensiva è un dato di fatto: Taty e Dia sono rimasti senza munizioni in tutte le amichevoli, in particolare contro il Fenerbahçe.

Il primo vero rebus riguarda il regista. Sarri ha sempre avuto un debole per Cataldi, considerato più palleggiatore e produttivo nel gioco in verticale. Tuttavia, fu proprio sotto la sua gestione che Rovella riuscì a imporsi, mostrando doti di corridore e faticatore. Sebbene oggi Cataldi sembri più pronto, è Rovella ad essere partito titolare contro Avellino e Fenerbahçe. La mezzala sinistra, poi, è un altro punto interrogativo, con Dele-Bashiru che sta faticando ad adattarsi ai meccanismi sarristi, nonostante l’apprezzamento iniziale del tecnico.